NH농협카드, 영농철 맞아 양주 농가 일손돕기

AI 핵심 요약beta
- NH농협카드가 15일 경기 양주 농가서 봉사했다
- 임직원 30명이 부추 모종 심기와 환경정화에 나섰다
- 농번기 일손 부족 농가 지원을 이어가겠다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협카드는 본격적인 영농철을 맞아 경기 양주시 소재 농가에서 농촌 일손돕기 봉사활동을 실시했다고 15일 밝혔다.
이번 봉사활동은 인구 감소와 고령화로 인력 확보에 어려움을 겪는 농촌 현장을 지원하고, 농업·농촌과 함께 성장하는 농협의 가치를 실천하기 위해 마련됐다.
지난 14일 진행된 봉사활동에는 이정환 NH농협카드 사장을 비롯한 임직원 봉사단 30명이 참여했다. 봉사단은 이른 아침부터 부추 모종 심기와 마을 주변 환경정화 활동 등을 진행하며 농가 일손을 보탰다.
이정환 사장은 "본격적인 농번기를 맞아 일손 부족으로 어려움을 겪는 농가에 조금이나마 보탬이 됐기를 바란다"며 "앞으로도 농촌 지역사회와 가까이에서 함께하는 진정성 있는 지원 활동을 이어가겠다"고 말했다.
한편 NH농협카드 봉사단은 2013년 '나누는 기쁨, 행복한 동행'을 슬로건으로 출범한 임직원 봉사단이다. 매년 농촌 일손돕기와 환경정화 활동, 소외계층 나눔행사 등 다양한 사회공헌 활동을 이어오고 있다.
yunyun@newspim.com