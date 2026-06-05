NH농협카드, '고유가 피해지원금' 신청 315만 건 돌파

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = NH농협카드는 지난달 28일 기준 고유가 피해지원금의 신용·체크카드 신청 건수가 총 315만 건을 넘어섰다고 5일 밝혔다.

기간별로는 1차 접수 당시 24만 건에 이어, 이번 2차 접수에서 291만 건이 신청된 것으로 집계됐다. 신용·체크카드 외에 선불카드 방식의 지원금도 현재 전국 97개 지자체를 통해 발급이 진행 중이다.

[사진=NH농협카드]

NH농협카드는 앞서 정부 주도로 시행된 '소상공인 부담경감 크레딧'과 '소상공인 경영안정 바우처' 사업에서 2년 연속 점유율 1위를 기록한 바 있다. 이어 '민생회복 소비쿠폰'과 이번 '고유가 피해지원금' 사업까지 성공적으로 수행하며 정부 지원 사업 분야에서 두각을 나타내고 있다.

이번 고유가 피해지원금 신청은 소득 하위 70% 가구를 대상으로 하며, 오는 7월 3일까지 진행된다.

NH농협카드 관계자는 "대규모 정부 지원 사업을 차질 없이 진행할 수 있었던 것은 전국적인 금융 인프라와 창구를 통한 접근성 덕분"이라며 "향후에도 물가 상승과 금리 부담으로 어려움을 겪는 취약계층 및 소상공인을 위한 상생금융 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

eoyn2@newspim.com