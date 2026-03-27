아모레퍼시픽, AI·분자모델링 기반 손상 모발 케어 기술 개발

모발 내 케라틴 표적 강화 신규 펩타이드 개발

모발 구조 개선 과학적 입증…국제 학술지 게재

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 아모레퍼시픽은 인공지능(AI)과 분자 모델링 기술을 활용해 모발 내 케라틴을 표적 강화하는 신규 펩타이드를 개발했다고 27일 밝혔다.

이번 연구 성과는 국제 학술지 '국제 화장품 저널(International Journal of Cosmetic Science)'에 게재됐으며 코스알엑스에서 출시한 펩타이드-132 샴푸, 트리트먼트, 헤어 본딩 오일 제품에 적용돼 손상 모발 케어 솔루션으로 활용되고 있다.

분자 모델링을 통한 소재 효능 평과 결과(녹색 형광색 부분이 모발 내 펩타이드). [사진=아모레퍼시픽 제공]

머리카락은 자외선, 열, 화학적 시술 등 다양한 외부 스트레스에 지속적으로 노출되는 과정에서 손상을 입고 이러한 손상은 모발 내 케라틴 단백질 구조를 약화시켜 모발 끊어짐과 탄력 저하로 이어진다.

아모레퍼시픽 R&I 센터는 이 같은 문제 해결을 위해 분자 도킹 및 분자 동역학 시뮬레이션을 활용, 모발 내 케라틴과 선택적으로 결합할 수 있는 펩타이드 후보를 정밀 분석했다.

약 8000여 종의 성분을 분석한 결과, 연구진은 모발 케라틴과 결합력이 우수한 최적의 펩타이드 'Tripeptide-132'를 발굴했다. 실험 결과 해당 펩타이드를 적용한 모발은 인장 강도가 최대 44% 향상됐으며 반복적인 물리적 스트레스 환경에서도 모발 끊어짐이 약 50% 감소하는 효과를 확인했다. 큐티클 구조 분석을 통해 모발 표면의 정돈도와 매끄러움이 개선되는 효과도 입증했다.

이번 연구 결과는 손상으로 약해진 모발의 내부 구조를 근본적으로 보강해 일상적인 드라이·스타일링 과정에서도 덜 끊어지고 탄력 있는 모발 상태를 유지하는 데 도움을 줄 수 있음을 시사한다. 동시에 큐티클 정돈 개선을 통해 손으로 느껴지는 부드러움과 윤기 등 감각적 사용 경험 향상에 대한 기대도 높인다.

아모레퍼시픽 R&I 센터는 '분자 설계-케라틴 결합-모발 구조 강화-사용감 개선'으로 이어지는 모발 개선 메커니즘을 정밀하게 규명함으로써, 모발의 '부드러움'과 '윤기'를 과학적으로 입증했다고 설명했다.

아모레퍼시픽 R&I 센터장인 서병휘 최고기술책임자(CTO)는 "이번 연구는 AI와 분자 설계 기술을 통해 모발 단백질을 정밀하게 타겟팅한 혁신 사례"라며 "앞으로도 아모레퍼시픽은 AI 퍼스트(AI First) 전략과 홀리스틱 롱제비티(Holistic Longevity) 관점을 기반으로 헤어 뷰티 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

shl22@newspim.com