역대 최대 지출구조조정 발굴 기획처 직원 포상…박홍근 "정책 추진의 골든타임"

AI 핵심 요약beta
- 기획예산처가 12일 박홍근 장관 주재 회의를 열었다.
- 박 장관은 성과평가로 지출구조조정 대상 발굴 공로를 포상했다.
- 박 장관은 업무 전 과정에 AI 도입과 적극행정을 주문했다.
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[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 기획예산처는 12일 정부세종청사에서 박홍근 기획처 장관 주재로 제6차 확대간부회의를 열었다고 밝혔다.
이날 회의에 앞서 박 장관은 올해 처음 시행한 통합 재정사업 성과평가를 성공적으로 도입·안착시켜 역대 최대 규모의 지출구조조정 대상 사업을 발굴한 직원들에게 업무유공 포상을 수여했다.
특별한 공로가 인정된 직원 3명에게는 업무유공 표창장과 1인당 100만원의 정책우수포상금이 지급됐다.
박 장관은 6월이 한 해의 반환점을 도는 시점인 데다 지방선거 마무리, 22대 후반기 국회 출범, 정부 출범 1년 경과 등이 맞물린 의미 있는 시기라고 강조했다.
이어 "예산안 편성, 중장기 전략 과제 발굴 등 본격적으로 업무에 착수하는 지금이야말로 기획처의 실력을 보여줄 수 있는 '기회'이자 정책 추진의 골든타임"이라고 말했다.
박 장관은 업무 전 과정에 인공지능(AI)을 본격 도입하겠다는 방침도 밝혔다. 이를 통해 직원들의 업무 부담을 줄이고, 보다 핵심적인 업무에 집중하도록 해 조직 전반의 경쟁력을 높이겠다는 계획이다.
이와 함께 정책 성과를 창출하는 과정에서 과감한 행정의 중요성도 강조했다. 박 장관은 간부들이 앞장서 적극행정을 독려할 것을 지시하며 "적극행정으로 창출된 성과에 대해서는 확실하게 보상할 것"이라고 덧붙였다.
wideopen@newspim.com