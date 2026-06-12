역대 최대 지출구조조정 발굴 기획처 직원 포상…박홍근 "정책 추진의 골든타임"

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[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 기획예산처는 12일 정부세종청사에서 박홍근 기획처 장관 주재로 제6차 확대간부회의를 열었다고 밝혔다.

이날 회의에 앞서 박 장관은 올해 처음 시행한 통합 재정사업 성과평가를 성공적으로 도입·안착시켜 역대 최대 규모의 지출구조조정 대상 사업을 발굴한 직원들에게 업무유공 포상을 수여했다.

박홍근 기획예산처 장관이 12일 정부세종청사에서 제6차 확대간부회의를 주재하는 모습[제공=기획예산처]

특별한 공로가 인정된 직원 3명에게는 업무유공 표창장과 1인당 100만원의 정책우수포상금이 지급됐다.

박 장관은 6월이 한 해의 반환점을 도는 시점인 데다 지방선거 마무리, 22대 후반기 국회 출범, 정부 출범 1년 경과 등이 맞물린 의미 있는 시기라고 강조했다.

이어 "예산안 편성, 중장기 전략 과제 발굴 등 본격적으로 업무에 착수하는 지금이야말로 기획처의 실력을 보여줄 수 있는 '기회'이자 정책 추진의 골든타임"이라고 말했다.

박 장관은 업무 전 과정에 인공지능(AI)을 본격 도입하겠다는 방침도 밝혔다. 이를 통해 직원들의 업무 부담을 줄이고, 보다 핵심적인 업무에 집중하도록 해 조직 전반의 경쟁력을 높이겠다는 계획이다.

이와 함께 정책 성과를 창출하는 과정에서 과감한 행정의 중요성도 강조했다. 박 장관은 간부들이 앞장서 적극행정을 독려할 것을 지시하며 "적극행정으로 창출된 성과에 대해서는 확실하게 보상할 것"이라고 덧붙였다.

wideopen@newspim.com