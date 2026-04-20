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정원오, 박주민·전현희 등 합류한 '용광로 선대위' 구성

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  • 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 20일 경선 상대를 상임위원장으로 영입한 용광로·원팀 선대위를 구성했다.
  • 이인영·서영교 의원이 상임선대위원장을 맡고 박주민·전현희 등도 상임위원장으로 합류했다.
  • 선대본부는 이해식 의원이 총괄하며 오세훈 10년 심판본부와 직속 전문가 위원회도 설치했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

상임선대위원장 이인영·서영교·박주민·전현희· 김영배ㆍ김형남 맡아

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 서울시장 경선 상대방을 모두 상임위원장으로 영입한 '용광로·원팀' 선거대책위원회 구성을 마쳤다고 20일 밝혔다.

선거를 총괄할 상임선대위원장은 5선으로 서울 지역 최다선인 이인영(구로구갑) 의원, 당내에서 여성 서울시장 후보군이었던 4선의 서영교(중랑구갑) 의원이 맡는다.

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 서울시장 경선 상대방을 모두 상임위원장으로 영입한 '용광로·원팀' 선거대책위원회 구성했다. [사진=뉴스핌DB]

아울러 정 후보와 경선에서 만났던 박주민(3선·은평구갑) 의원, 전현희(3선·중구성동구갑) 의원, 김영배(재선·성북구갑) 의원, 김형남 전 군인권센터 사무국장 등도 상임선대위원장으로 합류했다.

공동선대위원장에는 4선인 한정애(강서구병), 남인순(송파구갑), 진선미(강동구갑) 의원, 3선인 황희(양천구갑), 김영호(서대문구을), 진성준(강서구을) 의원 등과 고민정 전 최고위원(재선·광진구을) 등이 공동선대위원장으로 선거를 이끈다. 한 의원과 황 의원은 각각 인재영입위원장과 특보단장도 겸한다. 이재정 전 통일부 장관이 후원회장으로 정 후보의 후방 지원을 담당한다.

각 분야 전문가로 구성된 직속 위원회도 설치됐다. 도시학 분야 석학인 김경민 서울대 교수가 '글로벌 G2 서울비전위원회' 위원장을 맡았다. 참여연대 간사 출신으로 서민들의 삶을 돌보는 데 헌신해 온 안진걸 민생경제연구소장은 '세금이 아깝지 않은 서울 위원회'를 꾸린다.

소설 '범도'의 작가 방현석 중앙대 문예창작학과 교수가 문화예술도시위원회를, 시각장애인으로 장애인 인권운동을 펴왔던 서미화(비례) 의원이 사회적약자위원회를 맡았다. 또 시민주권위원회는 4선인 남인순(송파구갑) 의원이 맡는다. 남 의원은 공동선대위원장도 겸직한다. 대우건설 전무 출신의 주택 건설 전문가인 이경섭 전 한화그룹 부사장이 새서울위원회 위원장을 맡는다.

오세훈 서울시장의 4선 시정에 대해 비판할 '오세훈 10년 심판본부'를 별도로 꾸렸다. 이 본부는 서울시장 비서실장 경력의 재선의 천준호(강북구갑) 의원이 수장을 맡는다. 경찰 출신 변호사 이지은 마포구갑 지역위원장도 부본부장으로 합류했다.

실질적으로 선거 실무를 책임질 선거대책본부는 재선 의원들이 주도한다. 이해식(재선·강동구을) 의원이 총괄선대본부장으로 실무를 총괄한다.

아울러 윤건영 의원이 전략총괄본부장을 맡는 한편 박성준 의원이 전략메시지본부장, 고민정 의원이 전략기획본부장에 각각 임명됐다.

공약과 정책 개발을 맡는 정책총괄본부는 오기형·정태호 의원 2인 공동본부장 체제로 운영된다. 의사 출신 보건정책 전문가 신현영 전 의원이 부본부장·정책자문단장을 겸해 실무를 지휘하며, 김남근(초선·성북구을), 박홍배(초선·비례대표) 의원이 공동 제1정책본부장, 김윤(초선·비례대표) 의원과 강청희 강남구을 지역위원장이 공동 제2정책본부장을 각각 맡기로 했다.

이와 함께 유세본부는 김동아(초선·서대문구갑) 의원이, 캠페인본부는 한민수(초선·강북구을) 의원이 이끈다. 홍보·뉴미디어본부는 김우영(초선·은평구을) 의원과 한웅현 민주당 홍보위원장이 공동으로 맡는다. 변호사 출신 이주희(초선·비례대표) 의원은 법률·클린선거본부장, 김영호 의원은 조직총괄본부장을 맡았다. 여기엔 이용선 의원이 시민사회본부장, 김형남 전 사무국장이 시민참여본부장으로 각각 참여한다.

진성준·김영배 의원이 직능총괄본부장을 공동으로 이끌고, 원외인 김한나 서초구갑 위원장 겸 중앙당 대변인이 여성본부장을 맡는다. 또 함대건 용산구의원이 청년본부장으로 캠프에 합류했다. 48개 지역위원회 선거대책위원장은 서울시당 위원장 직무대행인 최기상 의원이 담당한다.

정 후보를 보좌할 비서실장은 박민규(초선, 관악구갑) 의원이, 이광재 전 강원도지사가 고문단장, 황희 의원이 특보단장, 이정헌(초선·광진구갑) 의원이 공보단장과 수석대변인을 겸하며 공보 업무를 총괄하고, TV토론·연설본부장도 함께 역임한다.

후보 캠프의 '스피커' 역할을 한 대변인은 박경미 전 의원(강남구병)이, 한정우 전 청와대 홍보기획비서관과 박양숙 전 서울시 정무수석이 공보단 부단장을 맡았다.

100wins@newspim.com

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"미 해군, 이란 화물선 타격 후 억류" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미 해군이 걸프 오만만에서 이란 국적 화물선 '투스카(TOUSKA)'를 공격 후 억류했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 "오늘, '투스카'라는 이름의 이란 국적 화물선이 우리의 해상 봉쇄를 뚫으려 시도했고, 그들에게 좋지 않게 끝났다"며 이 같은 소식을 전했다. 트럼프 대통령에 따르면 투스카는 길이 약 274m(900피트), 중량은 항공모함에 버금가는 대형 화물선이다. 이날 미국의 해상 봉쇄선을 돌파하려다 미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함에 의해 저지됐다. 트럼프 대통령은 "미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함이 오만만에서 투스카를 차단하고 정선하라는 공정한 경고를 보냈다"면서 "이란 선원들이 말을 듣기를 거부하자, 우리 해군 함정은 엔진룸에 구멍을 뚫어 그들을 즉시 멈춰 세웠다"고 설명했다. 그러면서 "지금 현재 미 해병대가 해당 선박을 억류하고 있다"고 했다. 트럼프 대통령은 투스카가 과거 불법 활동 이력으로 미 재무부 제재 대상에 올라 있는 선박이라며 "선박을 완전히 확보했으며 현재 화물을 조사 중"이라고 덧붙였다. 이번 선박 억류 발표는 이란이 미·이란 2차 협상을 전격 거부한 직후 나왔다. 앞서 트럼프 대통령은 미국 협상 대표단이 오는 20일 저녁 파키스탄 이슬라마바드에 도착할 예정이라고 밝혔지만 이란 국영매체는 이란 측이 미국의 과도한 요구를 이유로 2차 협상을 거부했다고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대튱령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.20 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-04-20 04:46
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국회에 '특별감찰관' 임명 절차 요청 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 19일 국회에 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 요청했다. 강훈식 대통령비서실장은 이날 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이 대통령은 공직 기강을 확립하고 국정 운영의 투명성을 제고하기 위해 국회가 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 다시 한 번 요청했다"고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하기 위해 이동하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 강 실장은 "이 대통령은 지난해 7월 취임 30일 기자회견에서 대통령 선거 공약이었던 특별감찰관 임명 추진에 대한 입장을 밝힌 바 있고, 저 역시 작년 12월 국회에 특별감찰관 후보 추천을 요청했었다"며 "특별감찰관은 그 존재만으로도 대통령과 정부에 대한 신뢰, 국민의 신뢰를 높이는 역할을 할 수 있다"고 설명했다. 그러면서 강 실장은 "이 대통령은 모든 권력은 제도적 감시를 받아야 한다는 민주주의와 국민주권의 원칙 아래 특별 감찰관 임명이 반드시 필요하다고 생각하고 있다"며 "특별감찰관 임명을 위해서는 특별감찰관 법상 먼저 국회의 서면 추천이 필요하다. 대통령이 확고한 의지를 표명한 만큼 국회가 조속히 관련 절차를 개시해 달라"고 밝혔다. 특별감찰관 제도는 대통령의 배우자와 4촌 이내 친족, 대통령 비서실 수석비서관 이상의 공무원을 감찰하는 기관이다. 국회가 15년 이상의 판사·검사 또는 변호사 경력자 중 3명을 특별감찰관 후보자로 추천하면 대통령이 이 가운데 1명을 임명하도록 규정한다. 지난 2014년 처음 도입됐으나 2016년부터 10년 동안 빈 자리로 남아 있다. 2016년 박근혜 정부 당시 이석수 특별감찰관 이후 문재인·윤석열 정부에서 임명하지 않으며 공석을 유지 중이다. pcjay@newspim.com 2026-04-19 15:30

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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