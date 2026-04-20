정원오, 박주민·전현희 등 합류한 '용광로 선대위' 구성

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상임선대위원장 이인영·서영교·박주민·전현희· 김영배ㆍ김형남 맡아

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 서울시장 경선 상대방을 모두 상임위원장으로 영입한 '용광로·원팀' 선거대책위원회 구성을 마쳤다고 20일 밝혔다.

선거를 총괄할 상임선대위원장은 5선으로 서울 지역 최다선인 이인영(구로구갑) 의원, 당내에서 여성 서울시장 후보군이었던 4선의 서영교(중랑구갑) 의원이 맡는다.

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 서울시장 경선 상대방을 모두 상임위원장으로 영입한 '용광로·원팀' 선거대책위원회 구성했다. [사진=뉴스핌DB]

아울러 정 후보와 경선에서 만났던 박주민(3선·은평구갑) 의원, 전현희(3선·중구성동구갑) 의원, 김영배(재선·성북구갑) 의원, 김형남 전 군인권센터 사무국장 등도 상임선대위원장으로 합류했다.

공동선대위원장에는 4선인 한정애(강서구병), 남인순(송파구갑), 진선미(강동구갑) 의원, 3선인 황희(양천구갑), 김영호(서대문구을), 진성준(강서구을) 의원 등과 고민정 전 최고위원(재선·광진구을) 등이 공동선대위원장으로 선거를 이끈다. 한 의원과 황 의원은 각각 인재영입위원장과 특보단장도 겸한다. 이재정 전 통일부 장관이 후원회장으로 정 후보의 후방 지원을 담당한다.

각 분야 전문가로 구성된 직속 위원회도 설치됐다. 도시학 분야 석학인 김경민 서울대 교수가 '글로벌 G2 서울비전위원회' 위원장을 맡았다. 참여연대 간사 출신으로 서민들의 삶을 돌보는 데 헌신해 온 안진걸 민생경제연구소장은 '세금이 아깝지 않은 서울 위원회'를 꾸린다.

소설 '범도'의 작가 방현석 중앙대 문예창작학과 교수가 문화예술도시위원회를, 시각장애인으로 장애인 인권운동을 펴왔던 서미화(비례) 의원이 사회적약자위원회를 맡았다. 또 시민주권위원회는 4선인 남인순(송파구갑) 의원이 맡는다. 남 의원은 공동선대위원장도 겸직한다. 대우건설 전무 출신의 주택 건설 전문가인 이경섭 전 한화그룹 부사장이 새서울위원회 위원장을 맡는다.

오세훈 서울시장의 4선 시정에 대해 비판할 '오세훈 10년 심판본부'를 별도로 꾸렸다. 이 본부는 서울시장 비서실장 경력의 재선의 천준호(강북구갑) 의원이 수장을 맡는다. 경찰 출신 변호사 이지은 마포구갑 지역위원장도 부본부장으로 합류했다.

실질적으로 선거 실무를 책임질 선거대책본부는 재선 의원들이 주도한다. 이해식(재선·강동구을) 의원이 총괄선대본부장으로 실무를 총괄한다.

아울러 윤건영 의원이 전략총괄본부장을 맡는 한편 박성준 의원이 전략메시지본부장, 고민정 의원이 전략기획본부장에 각각 임명됐다.

공약과 정책 개발을 맡는 정책총괄본부는 오기형·정태호 의원 2인 공동본부장 체제로 운영된다. 의사 출신 보건정책 전문가 신현영 전 의원이 부본부장·정책자문단장을 겸해 실무를 지휘하며, 김남근(초선·성북구을), 박홍배(초선·비례대표) 의원이 공동 제1정책본부장, 김윤(초선·비례대표) 의원과 강청희 강남구을 지역위원장이 공동 제2정책본부장을 각각 맡기로 했다.

이와 함께 유세본부는 김동아(초선·서대문구갑) 의원이, 캠페인본부는 한민수(초선·강북구을) 의원이 이끈다. 홍보·뉴미디어본부는 김우영(초선·은평구을) 의원과 한웅현 민주당 홍보위원장이 공동으로 맡는다. 변호사 출신 이주희(초선·비례대표) 의원은 법률·클린선거본부장, 김영호 의원은 조직총괄본부장을 맡았다. 여기엔 이용선 의원이 시민사회본부장, 김형남 전 사무국장이 시민참여본부장으로 각각 참여한다.

진성준·김영배 의원이 직능총괄본부장을 공동으로 이끌고, 원외인 김한나 서초구갑 위원장 겸 중앙당 대변인이 여성본부장을 맡는다. 또 함대건 용산구의원이 청년본부장으로 캠프에 합류했다. 48개 지역위원회 선거대책위원장은 서울시당 위원장 직무대행인 최기상 의원이 담당한다.

정 후보를 보좌할 비서실장은 박민규(초선, 관악구갑) 의원이, 이광재 전 강원도지사가 고문단장, 황희 의원이 특보단장, 이정헌(초선·광진구갑) 의원이 공보단장과 수석대변인을 겸하며 공보 업무를 총괄하고, TV토론·연설본부장도 함께 역임한다.

후보 캠프의 '스피커' 역할을 한 대변인은 박경미 전 의원(강남구병)이, 한정우 전 청와대 홍보기획비서관과 박양숙 전 서울시 정무수석이 공보단 부단장을 맡았다.

100wins@newspim.com