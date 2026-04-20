복합문화공간 '컬처라운지 경기, 장(場)' 개관…"문화·관광 콘텐츠 집약"

"개관 직후 사전예약 조기 마감과 높은 방문객 수...도민들의 큰 호응 얻어"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도와 경기관광공사는 문화·관광 콘텐츠를 한곳에 집약해 선보인 복합문화공간 '컬처라운지 경기, 장(場)'이 지난 18일 개관 이후 높은 관심과 참여를 이끌어내며 성공적으로 출발했다고 20일 밝혔다.

복합문화공간 '컬처라운지 경기, 장(場)' 사전예약 프로그램. [사진=경기관광공사]

공사에 따르면 '컬처라운지 경기, 장(場)'은 주말 이틀간 약 1000여명이 방문했으며 프로그램 사전예약이 오픈 하루 만에 조기 마감되는 등 도민들의 큰 호응을 얻었다.

이번 성과는 여행, 전시, 공연, 체험 등 다양한 콘텐츠를 한 공간에서 경험할 수 있도록 구성한 점과 경기도를 비롯한 6개 공공기관의(경기관광공사, 경기문화재단, 한국도자재단, 경기콘텐츠진흥원, 경기아트센터, (사)DMZ국제다큐영화제) 협업을 통한 통합 운영이 시너지를 낸 결과다.

특히, 경기관광공사가 운영하는 나만의 경기여행 커스텀 '로컬레이더(Local Radar)'는 핵심 체험 콘텐츠로 많은 인기를 얻었다. '로컬레이더'는 방문객이 현장에서 여행 성향을 진단받고, 개인 취향에 맞는 경기도 여행지를 추천받는 참여형 프로그램이다.

방문객은 4개의 미션존을 순차적으로 체험하며 질문별 답변에 해당하는 카드를 선택하고, 이를 기반으로 개인의 여행 성향을 분석받게 된다. 이러한 과정은 MBTI와 유사한 방식의 취향 진단 구조로 구성돼 흥미를 높이며, 분석 결과에 따라 맞춤형 경기도 여행 코스를 추천받는다.

복합문화공간 '컬처라운지 경기, 장(場)' 사전예약 프로그램. [사진=경기관광공사]

이후 추천 정보를 바탕으로 나만의 여행 가이드북을 제작할 수 있어 체험이 실제 여행 계획으로 자연스럽게 이어지는 점이 특징이다.

개관과 동시에 진행된 특별 프로그램 역시 큰 호응을 얻었다. 금관악기 연주 그룹 '코리안아츠'의 봄맞이 특별 공연 'Music Road'는 관람객과의 소통형 공연으로 현장 분위기를 한껏 고조시켰다. 또 '경기관광 사진전' 특별전시에서는 지난 2024년부터 2025년까지 진행된 공모전 수상작 약 30여점을 선보여 경기도 관광 매력을 효과적으로 전달했다.

이 외에도 도자 공예 체험 및 차 시음, 문화 굿즈 판매, AI 기반 영화 및 다큐멘터리 상영 등 상시 프로그램에 방문객 참여가 활발히 이뤄지며 체험형 복합문화공간으로서의 가능성을 보여줬다.

조원용 경기관광공사 사장은 "개관 직후 사전예약 조기 마감과 높은 방문객 수는 도민들이 일상 속에서 쉽게 즐길 수 있는 문화·관광 콘텐츠에 대한 수요를 보여주는 결과"라며 "앞으로도 로컬레이더와 같은 참여형 콘텐츠를 중심으로 경기도만의 차별화된 관광 경험을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

복합문화공간 '컬처라운지 경기, 장(場)' 나만의 경기여행 커스텀 '로컬레이더'. [사진=경기관광공사]

한편, '컬처라운지 경기, 장(場)'은 경기도청이 자리한 수원 광교 경기융합타운 도담뜰 옆 보행몰(경기도서관 옆)에 약 400㎡ 규모로 조성됐다. 12월 15일까지 운영되며, 매주 화요일부터 일요일까지 오전 10시부터 오후 6시까지 이용할 수 있다. 일부 체험 프로그램은 네이버에서 '컬처라운지 경기, 장'을 검색해 사전예약 후 참여 가능하다.

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