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화웨이폰 신화 아너, 美제재 딛고 中 로봇마라톤서 1~3위 석권

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AI 핵심 요약

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  • 아너 휴머노이드 로봇이 19일 베이징 하프 마라톤에서 우승했다.
  • 플래시 로봇이 50분 26초로 1~3위 싹쓸이하며 인간 기록을 앞질렀다.
  • 스마트폰 기술 적용으로 내구성과 냉각을 강화해 압도적 성능을 냈다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

21.0975km 완주하며 인간 기록 경신
체화 로봇 자율주행 기술 진화 가속
스마트폰 제조 노하우 로봇에 이식
'로봇 폰'에서 '가정용 비서'까지 확장

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 4월 19일 중국 베이징 이좡(亦庄) 경제기술개발구에서 열린 '2026 휴머노이드 로봇 하프 마라톤'에서 결승선을 가장 먼저 통과한 것은 인간이 아닌 강철 다리 '아너 로봇'이었다.

20일 경제관찰보와 차이롄서 신문 등 중국 매체에 따르면 전날 열린 베이징 로봇 마라톤 대회에서 중국 선전을 대표하는 IT 기술 기업 아너(Honor, 荣耀, 룽야오)의 휴머노이드 로봇 '플래시(Flash, 闪电, 산뎬)'가 50분 26초라는 경이적인 기록으로 우승을 차지했다. 이는 인간의 하프 마라톤 세계 기록(57분 20초)을 무려 7분 가까이 앞당긴 수치다.

이날 대회에서 아너는 단순한 우승을 넘어 1위부터 3위까지 금·은·동메달을 모두 싹쓸이하는 위력을 선보였다. 플래시(산뎬, 번개)가 속한 우승팀 '치톈다셩(齐天大圣)'을 비롯해 '레이팅(Leiting)', '싱훠(Xinghuo)' 팀이 나란히 결승선을 통과하며 아너의 체화 로봇(Embodied AI) 기술이 이미 실전 단계에 진입했음을 증명했다.

이번 대회는 평지뿐만 아니라 경사로, 급커브 등 복합적인 도심 환경을 자율주행으로 주행해야 하는 고난도 코스로 구성됐다. 아너 로봇들이 압도적인 성능을 낸 비결은 역설적이게도 이들이 10년 넘게 축적해온 스마트폰 제조 기술에 있었다.

왕아이(王皑) 아너 체화 로봇 최고전략책임자(CSO)는 현장에서 진행된 인터뷰에서 "아너 스마트폰에 적용된 최첨단 소재와 공정 기술이 로봇의 뼈대가 됐다"고 밝혔다.

실제로 로봇 '플래시'의 관절에는 아너의 폴더블폰에 사용되는 '루반 쉴드강' 힌지 기술이 적용되어 내구성을 극대화했다. 또한, 21km를 전력 질주하며 발생하는 막대한 열은 아너가 스마트폰 냉각을 위해 개발한 초박형 액체 냉각 시스템을 수평 전개하여 해결한 것으로 전해졌다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 2026년 4월 19일 중국 베이징 이좡신도시에서 열린 하프마라톤 경주에 참가한 중국 IT 기술 기업 '아너'사의 휴머노이드 로봇.  (사진=중국 경제관찰보). 2026.04.20 chk@newspim.com

특히 3위를 차지한 '위안치짜이(元气仔)' 모델은 해발 수천 미터의 산악 지형과 거친 노면 데이터를 사전에 학습한 AI 알고리즘을 탑재, 가장 안정적인 걸음걸이와 달리기 자세를 선보여 '최우수 보행상'을 수상하기도 했다.

차이롄서 신문은 "아너의 이번 승리는 단순한 이벤트가 아니다"며 "화웨이로부터 독립한 이후 선전시 정부의 전폭적인 지원을 등에 업은 아너는, 이제 스마트폰 제조사를 넘어 종합 로봇 플랫폼 기술 기업을 향해 숨가쁜 변신을 꾀하고 있다"고 전했다.

이미 아너는 지난 MWC 2026에서 4자유도(4DoF) 짐벌 시스템을 탑재한 '로봇 폰(Robot Phone)'을 공개하며 화제를 모았다. 사용자의 음성에 따라 고개를 끄덕이고, 영상 통화 시 피사체를 따라 카메라가 스스로 움직이는 이 제품은 아너가 지향하는 '인간 친화적 AI'의 첫 단계다.

왕아이 CSO는 향후 로드맵에 대해 "현재 사족 보행 로봇(로봇 개)과 고도로 정밀한 '기교의 손(Dexterous Hand)' 개발을 동시에 진행 중"이라며, "이번 마라톤에서 검증된 운동 제어 알고리즘과 내구성 기술은 조만간 출시될 가정용 반려 로봇에 그대로 이식될 것"이라고 강조했다.

아너는 이번 대회에서 우승한 기술을 바탕으로 올해 하반기부터 중국 전역의 아너 오프라인 매장에 안내 로봇을 배치할 계획이다. 고객과 소통하며 제품을 추천하고, 결제까지 돕는 실전 응용 데이터를 쌓아 가정용 로봇 시장의 패권을 쥐겠다는 전략이다.

경쟁사인 저장성 유니트리(Unitree) 등의 맹추격 속에서도 아너가 '2026년 베이징 이좡 하프 마라톤'에서 과시한 이번 성과는 '하드웨어의 정밀함'과 'AI 소프트웨어의 유연함'이 결합했을 때 어떤 폭발력을 갖는지 유감없이 드러냈다.

아너는 미국의 기술 제재를 피해 2020년 말 화웨이에서 떨어져 나온 독립 법인으로서, 현재는 중국 광둥성 선전(심천)시가 실질적 대주주다. 화웨이로부터 독립한 뒤 미국의 제재에서 벗어나 다시 퀄컴 칩을 쓰고 구글 서비스를 탑재하며 글로벌 시장 영업을 확대하고 있다.

아너(룽야오)는 미국의 기술 제재전까지만 해도 화웨이 그룹내 평범한 사양의 스마트폰 사업 부문이었으나 퀄컴 칩 및 구글 서비스 탑재 중단 등 미국의 화웨이 제재가 격화하면서 화웨이 그룹에서 독립했고, 곧바로 선전시 자본이 유입되면서 첨단 로봇 기술 기업으로 빠르게 변신중이다.      

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com

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"미 해군, 이란 화물선 타격 후 억류" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미 해군이 걸프 오만만에서 이란 국적 화물선 '투스카(TOUSKA)'를 공격 후 억류했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 "오늘, '투스카'라는 이름의 이란 국적 화물선이 우리의 해상 봉쇄를 뚫으려 시도했고, 그들에게 좋지 않게 끝났다"며 이 같은 소식을 전했다. 트럼프 대통령에 따르면 투스카는 길이 약 274m(900피트), 중량은 항공모함에 버금가는 대형 화물선이다. 이날 미국의 해상 봉쇄선을 돌파하려다 미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함에 의해 저지됐다. 트럼프 대통령은 "미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함이 오만만에서 투스카를 차단하고 정선하라는 공정한 경고를 보냈다"면서 "이란 선원들이 말을 듣기를 거부하자, 우리 해군 함정은 엔진룸에 구멍을 뚫어 그들을 즉시 멈춰 세웠다"고 설명했다. 그러면서 "지금 현재 미 해병대가 해당 선박을 억류하고 있다"고 했다. 트럼프 대통령은 투스카가 과거 불법 활동 이력으로 미 재무부 제재 대상에 올라 있는 선박이라며 "선박을 완전히 확보했으며 현재 화물을 조사 중"이라고 덧붙였다. 이번 선박 억류 발표는 이란이 미·이란 2차 협상을 전격 거부한 직후 나왔다. 앞서 트럼프 대통령은 미국 협상 대표단이 오는 20일 저녁 파키스탄 이슬라마바드에 도착할 예정이라고 밝혔지만 이란 국영매체는 이란 측이 미국의 과도한 요구를 이유로 2차 협상을 거부했다고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대튱령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.20 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-04-20 04:46
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국회에 '특별감찰관' 임명 절차 요청 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 19일 국회에 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 요청했다. 강훈식 대통령비서실장은 이날 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이 대통령은 공직 기강을 확립하고 국정 운영의 투명성을 제고하기 위해 국회가 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 다시 한 번 요청했다"고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하기 위해 이동하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 강 실장은 "이 대통령은 지난해 7월 취임 30일 기자회견에서 대통령 선거 공약이었던 특별감찰관 임명 추진에 대한 입장을 밝힌 바 있고, 저 역시 작년 12월 국회에 특별감찰관 후보 추천을 요청했었다"며 "특별감찰관은 그 존재만으로도 대통령과 정부에 대한 신뢰, 국민의 신뢰를 높이는 역할을 할 수 있다"고 설명했다. 그러면서 강 실장은 "이 대통령은 모든 권력은 제도적 감시를 받아야 한다는 민주주의와 국민주권의 원칙 아래 특별 감찰관 임명이 반드시 필요하다고 생각하고 있다"며 "특별감찰관 임명을 위해서는 특별감찰관 법상 먼저 국회의 서면 추천이 필요하다. 대통령이 확고한 의지를 표명한 만큼 국회가 조속히 관련 절차를 개시해 달라"고 밝혔다. 특별감찰관 제도는 대통령의 배우자와 4촌 이내 친족, 대통령 비서실 수석비서관 이상의 공무원을 감찰하는 기관이다. 국회가 15년 이상의 판사·검사 또는 변호사 경력자 중 3명을 특별감찰관 후보자로 추천하면 대통령이 이 가운데 1명을 임명하도록 규정한다. 지난 2014년 처음 도입됐으나 2016년부터 10년 동안 빈 자리로 남아 있다. 2016년 박근혜 정부 당시 이석수 특별감찰관 이후 문재인·윤석열 정부에서 임명하지 않으며 공석을 유지 중이다. pcjay@newspim.com 2026-04-19 15:30

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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