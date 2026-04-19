[LPGA] 김세영 LA 챔피언십 3R 단독 선두...김효주 허리통증 기권

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=김세영이 미국여자프로골프(LPGA)투어 JM 이글 LA 챔피언십 3라운드에서도 단독 선두 자리를 유지했다.

김세영. [사진=LPGA]

김세영은 19일(한국시간) 미국 캘리포니아주 LA의 엘 카바레로 컨트리클럽(파72)에서 열린 대회 3라운드에서 버디 5개와 보기 4개를 묶어 1언더파 71타를 적어냈다. 중간 합계 15언더파 201타를 기록, 전날에 이어 선두 자리를 지켰다.

지난해 10월 국내에서 열린 BMW 레이디스 챔피언십에서 우승했던 김세영은 6개월 만의 우승이자, 통산 14승을 바라보고 있다.

이날도 김세영은 좋은 샷감을 유지했다. 1번 홀(파5), 3번 홀(파4), 5번 홀(파4), 7번 홀(파5), 9번 홀(파3) 버디를 기록하며 전반에만 5타를 줄였다. 후반은 아쉬웠다. 14번 홀(파4)부터 4연속 보기를 기록하며 추격을 허용했다.

[서울=뉴스핌] LPGA 아람코 챔피언십 3라운드 공동 9위를 차지한 윤이나. [사진 = LPGA SNS] 2026.04.05 wcn05002@newspim.com

단독 3위로 3라운드를 시작한 윤이나는 이날 버디 4개, 보기 3개로 1언더파를 기록하며 선두에 2타 차 뒤진 공동 2위에 올랐다.

임진희는 12언더파 204타 공동 6위, 이미향은 11언더파 205타 9위에 오르며 톱10 안에 한국 선수 4명이 이름을 올렸다.

한편 1라운드 4언더파로 순항하던 김효주는 2라운드를 앞두고 기권했다. 허리 통증으로 무리한 경기 완주보다 휴식을 택했다. 다음 주 열리는 메이저 셰브론 챔피언십 준비에 집중할 계획이다.

iaspire@newspim.com