[프로야구] SSG, 5월 롯데 주말 3연전 맞아 스타벅스 데이 시리즈 실시

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=스타벅스와 SSG가 다시 만난다.

SSG는 "다음달 1일부터 3일까지 인천SSG랜더스필드에서 열리는 롯데와 주말 3연전을 스타벅스 데이로 실시한다"고 19일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 스타벅스 데이 유니폼[사진=SSG 랜더스]2026.04.19 willowdy@newspim.com

스타벅스 데이는 올해로 6년째 맞이하고 있는 SSG의 대표 협업 이벤트다. 올 시즌에도 두 브랜드의 시너지를 극대화할 수 있는 프로그램과 혜택이 마련됐다.

먼저, 스타벅스데이 유니폼이 오는 21일 오전 7시 스타벅스 어플로 단독 판매된다. 많은 소비자들에 꾸준한 사랑을 받고 있는 제품이기도 하다.

경기 정 장외행사가 1루 광장에서 진행된다. 친환경 테마의 커피 트레일러를 운영해 당일 경기 티켓과 다회용기(텀블러)를 가진 관객을 대상으로 매일 1000잔의 아이스 브루드 커피를 무료로 제공한다.

여기에 구속 측정 이벤트도 실시해 구속 뒷자리에 2, 3, 7을 기록한 관람객에게 스타벅스 폴더블 캠핑 런치 세트를 증정한다. 매일 최고 구속을 기록한 남녀 관람객에게 'SS 화이트 스탠리 켄처 텀블러를 상품으로 지급한다.

대형 포토존도 설치돼 야구장 내 그린존에서 팬들이 사진을 남길 수 있게 운영할 예정이다.

이번 시리즈 기간 구장 내외부는 스타벅스 테마로 새 옷을 입는다. 구장 외부의 스카이박스 출입구와 1번, 3번 게이트를 비롯해 내부의 외야 패밀리존, 홈런 커플존(1·3루), 그린존 등에 스타벅스 브랜딩이 적용돼 특별한 분위기를 연출한다.

경기 중 스타벅스 홈런존이 운영된다. 올해는 타구 낙하 빈도가 높은 홈런 커플존을 이벤트 구역으로 선정했다. SSG 선수가 해당 구역으로 홈런을 기록할 경우 매 경기 관람객 3명을 추첨해 스타벅스 1달 무료 음료 쿠폰을 제공한다. 이와 함께 경기 전 장내에 드론을 띄워 관람객에게 헤리티지 에이프런 베어리스타를 증정하는 이벤트도 진행된다.

한편, 시리즈 기간 특별한 시구 및 시타 행사가 이어진다. 1일에는 SSG랜더스필드1F점 전지혜 점장이 시구를 맡으며, 2일에는 대전한남대DT점 문수지 수퍼바이저 가족이 시구·시타 행사를 진행한다. 마지막 날인 3일에는 초록우산 신정원 사회공헌협력본부장과 스타벅스 청년인재 김혜원 학생이 각각 시구와 시타에 나설 예정이다.

willowdy@newspim.com