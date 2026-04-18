황명석 경북지사 권한대행, 울진서 산불대응태세 점검

AI 핵심 요약beta
- 황명석 경북도지사 권한대행이 17일 울진에서 산불 대응 태세를 점검했다.
- 근남면 행곡리에서 비상 소화 장치와 방수 시연을 실시했다.
- 울진소방서에서 신속 대응팀과 초동 대응 강화 방안을 공유했다.
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[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 경상북도는 황명석 경북도지사 권한대행이 봄철 산불 조심 기간인 지난 17일 울진소방서와 울진군 근남면 행곡리 일대에서 산불 대응 태세를 점검했다고 18일 밝혔다. 또 울진소방서 신속 대응팀과 간담회를 갖고 초동 대응력 강화 방안을 공유했다.
황 권한대행은 이날 근남면 행곡리에서 비상 소화 장치 운영 상태를 점검하고, 호스릴을 활용해 직접 방수 시연을 했다. 또 소방 산불 진화대가 운용하는 산불 진화 장비와 호스 클램프 등 주요 장비 전시물을 살펴보며 현장 대응 역량을 점검했다.
이어 울진소방서에서 산불 대응 체계 강화를 위한 신속 대응팀 간담회를 갖고 산불 발생 시 효과적인 초기 대응 방안과 대응 과정의 개선점 등을 공유했다.
황명석 경북도지사 권한대행은 "건조한 기상 여건으로 산불 위험이 높은 시기인 만큼 철저한 산불 예방과 신속한 초동 대응이 중요하다"며 "산림 인접 지역에서의 소각 행위와 화목 보일러 취급 주의 등 산불 예방에 적극 협조해 주시길 바란다"고 전했다.
nulcheon@newspim.com