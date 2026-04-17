박명수, 20년 지기 매니저와 '아름다운 결별'...씨피엔터와 전속계약

AI 핵심 요약beta
- 박명수가 17일 매니저 한경호와 결별했다.
- 20년 파트너십 종료 후 서로 응원하며 헤어졌다.
- 씨피엔터테인먼트에 합류해 새 출발한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
씨피엔터서 신동엽과 한솥밥
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 코미디언 박명수가 약 20년간 동고동락해온 매니저 한경호 씨와 결별하고 새로운 둥지를 틀었다.
17일 방송계에 따르면 박명수는 최근 오랜 시간 파트너십을 유지해온 매니저 한경호 씨와 협업을 종료하고 각자의 길을 걷기로 결정했다. 두 사람은 긴 세월 쌓아온 신뢰를 바탕으로 서로의 앞날을 응원하며 원만하게 결별을 택한 것으로 전해졌다.
한경호 씨는 MBC '무한도전' 시절부터 박명수의 곁을 지키며 연예계 대표 '장수 콤비'로 이름을 알렸다. 특히 한 씨는 SNS를 통해 박명수의 훈훈한 미담을 전하며 화제를 모으는가 하면 웹예능 '할명수' 등 방송에도 직접 출연해 남다른 케미스트리를 자랑한 바 있다.
그간 별도의 소속사 없이 한 씨와 독자적으로 활동해온 박명수는 이번 결별 이후 쿠팡의 자회사인 씨피엔터테인먼트에 합류했다. 씨피엔터테인먼트는 신동엽을 필두로 이수지, 지예은, 김규원 등 대세 예능인들이 대거 포진한 곳으로, 박명수가 이곳에서 보여줄 새로운 행보에 귀추가 주목된다.
taeyi427@newspim.com