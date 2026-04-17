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63년 만 공휴일 '노동절'…권창준 차관 "모두의 노동절 되길"

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  • 고용노동부가 17일 노사민정과 조찬 회동을 가졌다.
  • 노동절 기념식과 걷기 페스티벌 등 부대행사를 공유했다.
  • 63년 만 공휴일 노동절을 모두의 행사로 추진한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

정부·노사민정 공동행사 개최
걷기 행사·토크콘서트 등 열려

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 정부와 노동계·경영계·시민사회가 63년 만에 공휴일로 지정된 노동절을 맞아 플랫폼 종사자, 프리랜서 노동자, 공무원 등이 함께하는 공동행사를 추진한다.

고용노동부는 17일 노동절 기념행사 공동준비위원장단과 조찬 회동을 가졌다.

이날 회동에는 노동부 차관, 경제사회노동위원회, 한국노동조합총연맹 등 노·사·민·정 각계를 대표하는 인사들이 참석했다. 오는 5월 1일 노동절을 맞아 준비하고 있는 기념식과 부대행사 추진현황을 공유하고 노·사·민·정 공동의 준비 노력과 향후의 협력 의지를 함께 확인했다.

권창준 고용노동부 차관 [사진=고용노동부] 2025.11.12 photo@newspim.com

노·사·민·정은 노동절 기념행사 공동준비위원회를 꾸리고, 정례적인 실무회의를 개최해 행사 기획과 운영을 지속적으로 협의했다. 특히 올해 노동절은 63년 만에 명칭이 복원되고 최초 공휴일로 지정됨에 따라 그간 노동절을 누릴 수 없었던 플랫폼 종사자, 프리랜서 노동자, 공무원과 교원 등도 포괄하는 국가 기념일이 됐다. 공동동준비위원회는 국민이 함께 참여하고 공감할 수 있는 열린 행사가 될 수 있도록 기념식에 그치지 않고 다양한 부대행사를 함께 기획하고 있다.

노동절 당일에는 청계광장에서 야외 기념식과 부대행사인 '5.1. 걷기 페스티벌'이 개최된다. 기념식에는 노·사·민·정 주요 인사뿐만 아니라 청년, 여성, 장애인, 프리랜서, 이주노동자 등 다양한 노동 주체들이 함께 자리한다. 올해의 노동절 유공자 대표에 포상을 수여하고 다양한 노동 주체들이 미래 노동에 대한 의지와 희망을 담은 공동선언문을 낭독할 예정이다.

기념식 이후 진행되는 걷기 페스티벌은 청계광장, 전태일기념관을 거쳐 평화시장에 이르는 5.1km 코스로 구성된다. 걷기 코스를 따라 고용·노동 정책 홍보 및 상담 부스와 다채로운 체험형 프로그램을 운영한다. 국민 누구나 자유롭게 참여하여 일상 속 노동의 가치를 체감할 수 있도록 열린 행사로 추진된다.

청년층 대상 '노동절 전야, 토크콘서트'도 오는 30일 개최된다. 김영훈 노동부 장관과 다양한 노동형태의 패널들이 참석자들과 자유롭게 소통하며 각자가 생각하는 일의 의미, 일하면서 느끼는 불안, 일하는 방식의 변화에 따른 도전과 대안 등을 나눌 수 있는 공감의 장을 마련할 계획이다.

공동준비위원회는 기념행사를 함께 준비하면서 노동절을 계기로 국민에 노동 존중, 대화와 상생·협력 등의 메시지를 전달하기로 뜻을 모았다. 기념행사가 온 국민 참여형으로 추진될 수 있도록 기념식과 부대행사를 함께 홍보하고 참여를 희망하는 국민을 사전에 모집하기로 하였다.

권창준 고용노동부 차관은 "금번 기념행사의 경우 정부 자체만의 행사가 아닌 노동계, 경영계, 그리고 시민사회와 긴밀하게 협력하고 소통하여 함께 준비했다는 점에서 매우 뜻깊었다"며 "서로 간의 신뢰자산이 현장의 과제를 풀어나가는 데 든든한 기반이 될 것"이라고 강조했다.

권 차관은 "이번 5월 1일이 일하는 모든 사람이 각자의 노동에 자부심을 가지고 국민 모두가 노동의 소중함을 생각해 볼 수 있는 '모두의 노동절'이 되길 기대한다"고 설명했다. 

sdk1991@newspim.com

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