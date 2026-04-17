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李대통령, 오늘 '102개 공공·유관기관' 대상 업무보고…전체 생중계

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  • 이재명 대통령이 17일 102개 공공기관과 부처 유관 기관으로부터 업무보고를 받는다.
  • 경제·인문사회연구회 이한주 이사장과 국가과학기술연구회 김영식 이사장 등 47개 연구기관이 참석한다.
  • 국무총리와 13개 부처 장관 등 24명, 청와대 수석비서관들이 함께하며 KTV로 생중계된다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

李, '경제 멘토' 이한주 NRC 이사장 참석
지난해 12월 업무보고에서 빠진 기관 대상

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 17일 102개 공공기관과 부처 유관 기관으로부터 업무보고를 받는다. '국민을 위한 봉사, 미래를 위한 혁신'을 주제로 열리는 이번 업무보고는 지난해 12월 부처 업무보고에서 빠진 기관들이 대상이다.

청와대는 이날 "업무보고에는 이한주 경제·인문사회연구회(NRC) 이사장과 26개의 소속 연구기관 기관장, 김영식 국가과학기술연구회(NST) 이사장과 19개의 소속 연구기관 기관장을 비롯한 47개의 정부출연연구기관이 참석한다"고 밝혔다. 이 이사장의 경우 이 대통령의 '경제 멘토'로 잘 알려져 있다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 업무보고에서 발언하고 있다. [사진=청와대] 2025.12.16 photo@newspim.com3

청와대는 "44개의 부처 유관기관 기관장과, 올해 신규로 지정된 11개의 공공기관 기관장도 참석할 예정"이라며 "부처 유관기관은 정부의 재정 지원을 받거나, 정부 업무를 위탁받아 수행하는 등 공공성을 지닌 기관으로, 각 부처 핵심 업무와 관련된 기관들이 선정됐다"고 설명했다.

아울러 정부에서도 김민석 국무총리를 필두로 ▲과학기술정보통신부 장관 ▲교육부 장관 ▲외교부 장관 ▲법무부 장관 ▲국방부 장관 ▲행정안전부 장관 ▲문화체육관광부 장관 ▲농림축산식품부 장관 ▲산업통상부 장관 ▲보건복지부 장관 ▲기후에너지환경부 장관 ▲성평등가족부 장관 ▲국토교통부 장관 ▲해양수산부 장관 ▲국무조정실장 ▲법제처장 ▲식품의약품안전처장 ▲국가데이터처장 ▲국무총리 비서실장 ▲소방청장 ▲경찰청장 직무대행 ▲관세청 차장 ▲우주항공청 차장을 포함한 24명이 참석한다.

청와대에서는 강훈식 대통령비서실장, 위성락 국가안보실장, 김용범 정책실장, 봉욱 민정수석, 류덕현 재정기획보좌관, 하준경 경제성장수석, 문진영 사회수석, 하정우 AI미래기획수석, 국가안보실 1·2·3 차장 등이 함께한다.

행사는 국민의례와 이 대통령 모두발언 이후, 작년 부처 업무보고와 마찬가지로 보고와 자유토의의 순서로 진행된다. 47개 정부출연연구기관이 먼저 보고하며, 경제·인문사회연구회 업무는 이 이사장이, 국가과학기술연구회 업무는 김영식 이사장이 보고한 뒤 자유토의가 진행된다.

이어, 55개의 부처 신규 공공기관과 유관기관의 업무에 대해 윤창렬 국무조정실장이 총괄 보고 후, 자유토의가 진행된다. 업무보고는 KTV로 전체 생중계될 예정이다.

pcjay@newspim.com

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李대통령, 오늘 홍준표와 오찬 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 이재명 대통령이 홍준표 전 대구시장과 비공개 오찬을 갖는다. 홍 전 시장은 16일 자신의 페이스북을 통해 "나는 무당적자이고 백수"라며 "보름 전 홍 수석(홍익표 정무수석)이 연락 왔길래 비공개 오찬이라면 괜찮다고 했다"고 말했다. 이어 "야당 대표뿐만 아니라 야당 인사들도 가는데 내가 안 갈 이유가 없기 때문"이라고 덧붙였다. 홍준표 전 대구시장 [사진=뉴스핌 DB] 정치권에 따르면 이 대통령과 홍 전 시장의 오찬은 오는 17일 진행될 것으로 관측된다. 보수 진영에서 대선 후보로도 활동했던 홍 전 시장은 지난해 국민의힘 대선 후보 경선에서 고배를 마신 뒤 현재는 당적이 없는 상태다. 최근에는 더불어민주당 대구시장 후보인 김부겸 전 국무총리를 공개 지지한 바 있다. oneway@newspim.com 2026-04-16 15:57
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상승세 탄 이정후, 3안타 폭발 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 드디어 이정후(샌프란시스코 자이언츠)의 방망이가 봄바람을 타기 시작했다. 14경기 만에 한 경기 3안타 활약을 펼쳤다. 3경기 연속 안타에 최근 6경기 중 4경기 멀티히트의 고감도 타격이 이어지고 있다. 이정후는 17일(한국시간) 미국 오하이오주 신시내티 그레이트 아메리칸 볼파크에서 열린 2026 MLB 신시내티 레즈전에서 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 4타수 3안타 1타점 1득점을 기록했다. 시즌 타율은 0.246, OPS는 0.686으로 올라섰고 팀은 3-0 승리로 4연패를 끊었다. 팀 6안타 가운데 절반이 이정후의 배트에서 나왔다. 2회 1사에서 첫 타석에 들어선 이정후는 상대 선발 우완 체이스 번스와 7구 승부까지 끌고 갔지만 낮게 떨어지는 슬라이더에 파울팁 삼진으로 물러났다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이정후. [사진=로이터] 2026.04.17 psoq1337@newspim.com 0-0으로 맞선 5회 1사 주자 없는 상황, 다시 번스를 상대한 이정후는 풀카운트에서 6구째 슬라이더를 잡아당겨 시속 99마일(약 159.3km)짜리 강한 타구의 우전 안타를 만들었다. 이후 브레넌의 3루수 병살타가 나와 득점으로 연결되진 못했다. 샌프란시스코 선발 랜던 룹은 6이닝 동안 단 한 점도 내주지 않자 샌프란시스코 타선이 7회초 응답했다. 바뀐 투수 브록 버크를 상대로 선두 타자 아라에스가 유격수 실책으로 출루했고 2사 후 채프먼이 좌중간을 가르는 적시 2루타로 0의 균형을 깼다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 랜던 룹. [사진=샌프란시스코 자이언츠] 2026.04.17 psoq1337@newspim.com 이어진 2사 2루 타석에 선 이정후가 승부에 쐐기를 박았다. 피치 클록 위반으로 스트라이크 하나를 안고 출발했지만 몸쪽 포심을 밀어 좌중간에 떨어뜨리는 1타점 적시타를 때렸다. 이어 대타 엘리엇 라모스의 볼넷, 슈미트의 중전 적시타까지 이어지며 스코어는 3-0이 됐다. 9회초 이정후는 1사 주자 없는 상황에서 좌완 샘 몰의 2구 스위퍼를 받아쳐 중전 안타를 쳐 시즌 두 번째 3안타 경기를 완성했다. 이정후는 11일부터 17일까지 6경기에서 23타수 10안타, 타율 0.435·OPS 1.154를 기록 중이다. 경기 막판에는 짧은 벤치클리어링이 벌어졌다. 8회초 아다메스 타석에서 코너 필립스의 몸에 맞는 공이 나오자 투수가 곧장 퇴장당하며 분위기가 험악해졌다. 샌프란시스코 마무리 밀러가 9회말 마지막 아웃을 잡은 뒤에는 삼진으로 돌려세운 스튜어트를 향해 소리를 지르며 다가갔고, 이에 스튜어트가 격하게 반응하면서 양 팀 선수들이 쏟아져 나왔다. psoq1337@newspim.com 2026-04-17 06:24

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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