전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.17 (금)
KYD 디데이
정치 국회·정당

속보

더보기

李대통령, 오늘 홍준표와 비공개 오찬...통합 행보 넘는 '파격 제안' 나올까

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 이재명 대통령이 17일 홍준표 전 대구시장과 청와대 오찬 회동을 가졌다.
  • 홍 전 시장은 김부겸 대구시장 후보를 공개 지지한 뒤 이 대통령 초청으로 만남이 성사됐다.
  • 회동은 중도 확장 전략과 김부겸 간접 지원, 홍준표 총리설로 정치적 의미를 띤다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

洪, 김부겸 지지 후 이뤄지는 만남에 관심
국민 통합 행보...김 후보 간접 지원 효과
새 정부 출범 전후 홍준표 총리카드 거론

[서울=뉴스핌] 이재창 정치전문기자 = 이재명 대통령이 17일 홍준표 전 대구시장과 청와대에서 비공개 오찬 회동을 갖기로 해 주목된다. 홍 전 시장이 최근 대구시장에 출마하는 김부겸 더불어민주당 후보를 공개 지지한 이후 이뤄지는 만남이라는 점에서 정치적 의미가 적지 않다.

이번 회동은 이 대통령의 초청으로 성사됐다고 한다. 홍 전 시장은 16일 SNS에 "나는 무당적자이고 백수다. 보름 전 홍 수석(홍익표 청와대 정무수석)이 연락 왔길래 비공개 오찬이라면 괜찮다고 했다"며 "야당 대표뿐만 아니라 야당 인사들도 가는데 내가 안 갈 이유가 없기 때문"이라고 적었다.

이재명 대통령 [사진=청와대]

◆ 김부겸 공개 지지 후 李대통령과의 비공개 회동 성사에 정치권 관심 최고조

특히 이번 만남이 관심을 끄는 이유는 홍 전 시장이 김부겸 후보에 대한 공개 지지를 선언한 뒤 이뤄지는 것이기 때문이다. 홍 전 시장은 지난 2일 페이스북에 올린 글에서 "후임 대구시장이 능력 있고 중앙정부와 타협이 되는 사람이 되었으면 좋겠다는 뜻에서 김 전 총리를 언급한 것"이라며 "난 민주당을 지지한 게 아니라 김부겸을 지지했다고 봐달라"고 했다.

홍 전 시장은 "부산은 '스윙 보터' 지역이라서 민주당이 가덕신공항도 해주고 해수부도 이전해 주지만, 대구는 막무가내식 투표를 하니까 민주당 정권이 도와주지도 않고 버린 자식 취급하는 것"이라고 지적했다. 무조건 당을 보고 투표하지 말고 지역 발전에 도움이 되는 방향으로 전략적 투표를 해야 한다는 주문이다.

그는 특히 "대구 국회의원들은 당 때문에 당선된 사람들이지 자기 경쟁력으로 된 사람은 없다"며 "대구에 도움이 된다면 당을 떠나 정치꾼이 아닌 역량 있는 행정가를 뽑아야 한다"고 했다. 

홍 전 시장이 개인 차원의 지지라고 선을 그었지만 보수진영 내 홍 전 시장의 위상을 고려하면 파장은 적지 않다. 그는 경남지사를 거쳐 당 대표와 대구시장을 역임했고, 당 후보로 대선에 출마한 이력이 있다는 점에서다.

이런 상황에서 이뤄지는 회동이라 관심이 쏠릴 수밖에 없다. 이번 회동은 세 가지 측면에서 정치적 의미를 부여할 수 있을 것 같다.

홍준표 전 대구시장 [사진=뉴스핌 DB] 

◆ 李-洪 회동의 세 가지 의미...중도 확장 전략·김부겸 간접 지원·차기 총리설

우선 이 대통령의 중도 확장 전략의 일환으로 보인다. 이 대통령은 취임 이후 보수 진영 인사들을 기용하는 등 적극적인 국민 통합 행보를 이어왔다. 이혜훈 전 국민의힘 의원을 기획예산처 장관 후보자로 지명하고, 김성식 전 의원을 국민경제자문회의 부의장에 임명한 게 대표적이다.

두 번째는 국민 통합 행보를 통한 김부겸 후보에 대한 간접 지원 효과를 꼽을 수 있다. 홍 전 시장의 김 후보 지지는 적어도 마음을 정하지 못한 20% 정도의 중도층 유권자에 일정 부분 영향을 미칠 수 있다는 관측이 나온 터다. 이런 상황에서 이뤄지는 만남은 김 후보에 대한 중도층의 긍정 여론을 키우는 계기가 될 수 있다는 분석이 나온다.

이번 회동이 두 가지 의미에 그칠 수 있다. 세 번째는 아직은 상상력의 영역일 수 있다. 새 정부 출범을 전후해서 나돌았던 '홍준표 총리 카드'가 현실화할 수 있지 않겠느냐는 것이다. 물론 당장은 그 가능성이 높지 않다는 게 정치권의 시각이다.

그렇다고 가능성이 전혀 없는 것은 아니라는 시각도 있다. 이 대통령은 중도 확장을 위한 실용주의 노선을 추구하고 있다. 중도에 그치지 않고 합리적 보수까지 포용하겠다는 의지가 있는 것으로 알려졌다. 이혜훈 전 의원을 기용하려 했던 것도 같은 맥락에서다. 이 대통령은 취임 1년을 맞아 개각할 가능성이 있다. 홍 전 시장 카드가 여전히 살아 있다는 얘기가 나오는 배경이다.   

leejc@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령, 오늘 홍준표와 오찬 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 이재명 대통령이 홍준표 전 대구시장과 비공개 오찬을 갖는다. 홍 전 시장은 16일 자신의 페이스북을 통해 "나는 무당적자이고 백수"라며 "보름 전 홍 수석(홍익표 정무수석)이 연락 왔길래 비공개 오찬이라면 괜찮다고 했다"고 말했다. 이어 "야당 대표뿐만 아니라 야당 인사들도 가는데 내가 안 갈 이유가 없기 때문"이라고 덧붙였다. 홍준표 전 대구시장 [사진=뉴스핌 DB] 정치권에 따르면 이 대통령과 홍 전 시장의 오찬은 오는 17일 진행될 것으로 관측된다. 보수 진영에서 대선 후보로도 활동했던 홍 전 시장은 지난해 국민의힘 대선 후보 경선에서 고배를 마신 뒤 현재는 당적이 없는 상태다. 최근에는 더불어민주당 대구시장 후보인 김부겸 전 국무총리를 공개 지지한 바 있다. oneway@newspim.com 2026-04-16 15:57
사진
상승세 탄 이정후, 3안타 폭발 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 드디어 이정후(샌프란시스코 자이언츠)의 방망이가 봄바람을 타기 시작했다. 14경기 만에 한 경기 3안타 활약을 펼쳤다. 3경기 연속 안타에 최근 6경기 중 4경기 멀티히트의 고감도 타격이 이어지고 있다. 이정후는 17일(한국시간) 미국 오하이오주 신시내티 그레이트 아메리칸 볼파크에서 열린 2026 MLB 신시내티 레즈전에서 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 4타수 3안타 1타점 1득점을 기록했다. 시즌 타율은 0.246, OPS는 0.686으로 올라섰고 팀은 3-0 승리로 4연패를 끊었다. 팀 6안타 가운데 절반이 이정후의 배트에서 나왔다. 2회 1사에서 첫 타석에 들어선 이정후는 상대 선발 우완 체이스 번스와 7구 승부까지 끌고 갔지만 낮게 떨어지는 슬라이더에 파울팁 삼진으로 물러났다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이정후. [사진=로이터] 2026.04.17 psoq1337@newspim.com 0-0으로 맞선 5회 1사 주자 없는 상황, 다시 번스를 상대한 이정후는 풀카운트에서 6구째 슬라이더를 잡아당겨 시속 99마일(약 159.3km)짜리 강한 타구의 우전 안타를 만들었다. 이후 브레넌의 3루수 병살타가 나와 득점으로 연결되진 못했다. 샌프란시스코 선발 랜던 룹은 6이닝 동안 단 한 점도 내주지 않자 샌프란시스코 타선이 7회초 응답했다. 바뀐 투수 브록 버크를 상대로 선두 타자 아라에스가 유격수 실책으로 출루했고 2사 후 채프먼이 좌중간을 가르는 적시 2루타로 0의 균형을 깼다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 랜던 룹. [사진=샌프란시스코 자이언츠] 2026.04.17 psoq1337@newspim.com 이어진 2사 2루 타석에 선 이정후가 승부에 쐐기를 박았다. 피치 클록 위반으로 스트라이크 하나를 안고 출발했지만 몸쪽 포심을 밀어 좌중간에 떨어뜨리는 1타점 적시타를 때렸다. 이어 대타 엘리엇 라모스의 볼넷, 슈미트의 중전 적시타까지 이어지며 스코어는 3-0이 됐다. 9회초 이정후는 1사 주자 없는 상황에서 좌완 샘 몰의 2구 스위퍼를 받아쳐 중전 안타를 쳐 시즌 두 번째 3안타 경기를 완성했다. 이정후는 11일부터 17일까지 6경기에서 23타수 10안타, 타율 0.435·OPS 1.154를 기록 중이다. 경기 막판에는 짧은 벤치클리어링이 벌어졌다. 8회초 아다메스 타석에서 코너 필립스의 몸에 맞는 공이 나오자 투수가 곧장 퇴장당하며 분위기가 험악해졌다. 샌프란시스코 마무리 밀러가 9회말 마지막 아웃을 잡은 뒤에는 삼진으로 돌려세운 스튜어트를 향해 소리를 지르며 다가갔고, 이에 스튜어트가 격하게 반응하면서 양 팀 선수들이 쏟아져 나왔다. psoq1337@newspim.com 2026-04-17 06:24

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동