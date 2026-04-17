李대통령, 오늘 밤 英·佛 주도 '호르무즈 화상회의' 참석

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약 40개국 정상 참석할 듯

전쟁당사국 미국은 불참

李대통령도 메시지 전달할 전망



[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 17일 저녁 영국과 프랑스 정상이 공동 주최하는 '호르무즈 해협 자유 통항과 안전을 위한 다자간 화상 정상회의'에 참석한다.

청와대 고위 관계자는 "호르무즈 해협의 자유롭고 안전한 통항은 우리에게도 매우 중요한 이해관계"라며 "유사한 입장에 있는 유럽, 아시아 국가들과 연대하는 노력을 계속하고 있다"고 참석 이유를 설명했다.

청와대는 국제 사회가 이번 화상 정상회의를 기점으로 통합된 움직임을 이어갈 것으로 기대하고 있다.

이 대통령이 이번 회의에서 국제사회에 어떤 메시지를 전달할지도 큰 관심사다.

청와대 관계자는 "우리 정상도 메시지를 낼 가능성이 있어서 준비를 하고 있다"며 "내용을 상세히 소개하기는 좀 이르지만 에너지 공급망과 중동 사태에 대한 입장, 호르무즈 해협의 자유로운 통항을 위한 국제 협력 필요성과 관련된 주제들을 예상한다"고 했다.

정상 간 합의문 도출이 나올지는 미지수다.

이재명 대통령이 지난 3일 청와대 본관에서 국빈 방한한 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 소인수 정상회담을 갖고 대화를 하고 있다. [사진=청와대]

회의는 한국 시간으로 17일 저녁에 시작된다. 영국 총리실은 16일(현지 시각) 키어 스타머 영국 총리와 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 17일 오후 약 40개국 정상이 참가하는 '호르무즈 해협 해상 항행의 자유 이니셔티브' 화상 회의를 공동 주재한다고 밝혔다.

스타머 총리는 미리 공개한 발언에서 "글로벌 안정과 안보로의 복귀를 위해 해운업계를 안심시키고 기뢰 제거를 지원해야 한다"며 "마크롱 대통령과 나는 항행의 자유를 보호하기 위한 다국적 이니셔티브 수립에 대한 명확한 의지가 있다"고 말했다.

이날 회의는 화상으로 진행되나 프리드리히 메르츠 독일 총리와 조르자 멜로니 이탈리아 총리는 회의 개최지인 프랑스 파리를 찾을 것으로 알려졌다. 전쟁 당사국인 미국은 불참한다.

the13ook@newspim.com