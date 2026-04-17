삼성증권, 연금저축 신규·기존 고객 대상 '연금저축 다시 봄 이벤트' 진행

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신규 입금액, 타사연금 이전금액, 만기 ISA 연금 전환 금액 합산해 산정

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성증권은 오는 30일까지 연금저축 계좌 고객 대상 '연금저축 다시 봄 이벤트'를 진행한다고 17일 밝혔다.

삼성증권에 따르면 이번 이벤트는 연금저축 신규 고객과 기존 고객 모두 참여할 수 있으며 ▲Welcome 이벤트 ▲Re-start 이벤트 ▲연금저축 Level-up 이벤트 등 세 가지로 구성된다.

[사진=삼성증권]

'Welcome 이벤트'는 삼성증권 연금저축 계좌 신규 고객을 위한 이벤트다. 이벤트 대상 고객이 입금 인정 기간 내 연금저축 계좌에 100만원 이상 1000만원 미만 순입금 시 모바일상품권 5000원권을 달성 고객 전원에게 지급한다.

연금저축 계좌 복귀 고객을 대상으로 한 'Re-start 이벤트'도 진행된다. 연금저축 계좌 복귀 고객이 입금 인정 기간 내 연금저축 계좌에 300만원 이상 1000만원 미만 순입금할 경우, 달성 고객 전원에게 모바일 상품권 5000원권이 지급된다.

'연금저축 Level-up 이벤트'는 신규 및 기존 고객을 대상으로 한다. 연금저축계좌 순입금액 규모에 따라 혜택이 차등 지급되며, 최대 5억원 이상 순입금 시 모바일 상품권 100만원권을 달성 고객 전원에게 지급한다.

이벤트 순입금액 조건은 신규 입금액, 타사연금 이전금액, 만기 된 개인종합자산관리계좌(ISA)를 연금으로 전환한 금액을 모두 합산해 산정된다.

연금저축 계좌는 세액공제 혜택과 함께 장기적인 자산 형성이 가능한 절세 계좌로, 연간 납입액 600만원 한도까지 세액공제가 가능하다. 또한 상장지수펀드(ETF), 펀드 등에 투자할 수 있어 절세와 투자 포트폴리오 구축을 동시에 고려할 수 있다.

rkgml925@newspim.com