삼성증권, S&P Global 발간 '지속가능성 연감 2026' 멤버 선정

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"ESG 경영 통한 장기적 기업가치 제고와 사회적 책임 이행에 최선 다할 것"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성증권은 15일 S&P Global이 발간하는 '지속가능성 연감 2026(S&P Sustainability Yearbook 2026)' 멤버로 선정됐다고 밝혔다.

세계 3대 신용평가사 중 하나인 S&P Global은 매년 기업 지속가능성 평가(CSA)를 기반으로, ESG 전반에서 우수한 성과를 보인 기업을 지속가능성 연감으로 선정한다.

[사진=삼성증권]

전 세계 기업 중 ESG 경영 성과가 우수한 상위 10% 기업이 선정되며, 올해에는 전 세계 59개 산업의 9200개사 중 848개사가 상위 기업으로 선정됐다.

국내 기업에서는 63개사가 선정됐으며, 삼성증권은 16년 연속 이름을 올리고 있다.

한편 삼성증권은 이사회 산하에 ESG위원회를 설치해 ESG 경영에 대한 전략 수립과 정책 방향을 결정하고, ESG 각 분야의 과제를 체계적으로 수행하고 있다.

삼성증권 관계자는 "앞으로도 ESG 경영을 통한 장기적인 기업가치 제고와 사회적 책임 이행에 최선을 다하겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com