삼성증권 RIA 계좌, 출시 2주 만에 잔고 1000억 돌파

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 삼성증권은 지난달 23일 출시한 해외주식 양도세 절세 계좌 RIA 잔고가 2주 만에 1000억원, 계좌 수 1만개를 돌파했다고 7일 밝혔다.
계좌당 평균 잔고는 약 1000만원이다. 입고 상위 종목은 엔비디아(200억원), 테슬라(80억원), 애플·알파벳(각 50억원) 순이었다.
RIA 계좌는 해외주식 매도 대금을 원화로 환전해 국내 시장에 1년 이상 재투자할 경우 해외주식 양도소득세를 감면해주는 상품이다. 지난해 12월 23일 기준 보유 중인 해외주식을 입고·매도한 뒤 국내 주식 등에 재투자해야 하며, 매도 시점에 따라 양도세를 최대 100%에서 50%까지 감면받을 수 있다. 해외주식 매도금액 5000만원 한도다.
삼성증권은 현재 'RIA 수수료 우대 이벤트', 'RIA 계좌개설 이벤트', 'RIA 해외주식 입고·매도 이벤트'를 진행 중이다. 자세한 내용은 삼성증권 홈페이지, 모바일앱 엠팝(mPOP) 또는 패밀리센터에서 확인할 수 있다.
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