삼성증권, RIA 계좌 잔고 300억원 돌파

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성증권은 26일 '국내시장 복귀계좌(RIA)' 잔고가 300억원을 돌파했다고 밝혔다.
삼성증권에 따르면 지난 23일 RIA 계좌 출시 이후 4일 만에 잔고가 300억원을 돌파했으며, 계좌 수는 4000개를 넘어섰다. 계좌당 평균 잔고는 약 750만원 수준이다.
RIA는 해외주식 매도자금을 원화 환전 후 국내시장에 장기 투자 시 한시적 해외주식 양도세 세제혜택을 부여하는 계좌다. RIA 계좌 개설 후 해외주식을 입고, 매도하면 원화로 자동 환전되고 국내주식 및 국내펀드, 원화예탁금에 1년 이상 재투자 해야한다.
해외주식 매도자금 5000만원 한도 내에서 국내주식 매수 후 1년 이상 보유 시 2026년 5월까지 100%, 7월까지 80%, 연말까지 50% 해외주식 양도세를 감면해 준다.
삼성증권은 RIA 계좌 활성화를 위해 'RIA 수수료 우대 이벤트' 를 실시하고 있다. 우선 국내주식 매수·매도 수수료를 1년간 00027033~0.0042087%로 우대해 준다. 환전 수수료 혜택도 제공한다. 외화를 원화로 환전 시 환전 수수료를 우대해 준다. 단 2가지 수수료 혜택은 혜택 기간 종료 후 모두 표준수수료로 부과된다.
삼성증권 관계자는 "한국 주식 시장의 밸류에이션 매력이 재평가되고 있는 상황에서, RIA 계좌를 통한 한국 주식 장기 투자 활성화를 기대한다"고 말했다.
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