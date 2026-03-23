삼성증권, 'RIA 수수료 우대 이벤트' 실시

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성증권은 지난해 12월 23일 기준 해외주식을 보유한 국내거주 개인고객 대상으로 'RIA 수수료 우대 이벤트'를 진행한다고 23일 밝혔다.
RIA 계좌는 해외주식 매도자금을 원화 환전 후 국내주식에 장기 투자 시 한시적 해외주식 양도세 세제혜택을 부여하는 계좌다. RIA 계좌 개설 후 해외주식을 입고, 매도하면 원화로 자동 환전되고 국내주식에 1년 이상 재투자 해야한다.
해외주식 매도자금 5000만원 한도 내에서 국내주식 매수 시 2026년 5월까지 100%, 7월까지 80%, 연말까지 50% 해외주식 양도세를 감면해 준다.
삼성증권은 RIA 계좌 활성화를 위해 올해 말까지 'RIA 수수료 우대 이벤트' 를 실시한다. RIA 계좌 개설 시 계좌 내 2가지 수수료 혜택이 제공된다.
우선 국내주식 수수료 혜택이 제공된다. 국내주식 매수·매도 수수료를 1년간 00027033~0.0042087%로 우대해 준다. 환전수수료 혜택도 제공된다. 외화를 원화로 환전 시 환전수수료를 우대해 준다. 단 2가지 수수료 혜택은 혜택 기간 종료 후에는 모두 표준수수료로 부과된다.
삼성증권 관계자는 "한국 주식 시장의 밸류에이션 매력이 재평가되고 있는 상황에서, RIA 계좌를 통한 한국 주식 장기 투자 활성화를 기대한다"고 말했다.
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