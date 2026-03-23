삼성증권, '주식모으기 참여하고 혜택은 N빵!' 이벤트 실시

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성증권은 오는 5월 29일까지 비대면 계좌를 보유한 주식모으기 무경험 고객(국내)을 대상으로 '주식모으기 참여하고 혜택은 N빵!' 이벤트를 진행한다고 23일 밝혔다.
주식모으기는 원하는 종목, 금액이나 수량, 매수 주기 규칙 등을 설정하면 자동으로 매수 주문이 실행되는 서비스다. 주식을 정기적으로 자동 적립하고 싶거나, 다양한 종목에 꾸준히 투자하고 싶은 고객, 타이밍에 신경 쓰지 않고 자동 매수하고 싶은 고객에게 유용한 서비스다.
삼성증권 주식모으기 서비스는 ▲적립할 종목 선택 ▲적립규칙 정하기 ▲최종 확인 등의 단계를 통해서 등록할 수 있다. 이후에는 '나의 모으기 현황'에서 누적된 주식모으기 관련 상세 현황을 확인할 수 있다.
주식모으기 참여하고 혜택은 N빵! 이벤트는 기간 내 주식모으기 또는 ETF모으기로 누적 매수 금액 조건 달성 시 리워드를 지급한다. 삼성증권은 리워드 3000만원을 100만원 이상 누적매수한 고객 수로 나눠 지급할 예정이다. 단 국내주식·국내상장 ETF에 한하며, 5월 29일까지 100만원 잔고를 유지해야 한다.
삼성증권 관계자는 "주식모으기는 특정한 날, 특정 주식을 자동으로 매수하는 적립식 투자 서비스로 누구나 부담 없이 투자를 경험할 수 있어 관심이 높다"고 말했다.
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