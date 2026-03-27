삼성증권, 'RIA 계좌개설 이벤트' 실시

커피쿠폰 및 국내투자지원금 1만원 선착순 지급

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성증권은 오는 5월 말까지 RIA 계좌 최초 개설 국내거주 내국인을 대상으로 'RIA 계좌개설 이벤트'를 진행한다고 27일 밝혔다.

해당 이벤트는 2가지 혜택을 제공한다. 삼성증권은 우선 RIA 계좌개설 고객을 대상으로 커피쿠폰 1장을 선착순 2만명에게 지급할 예정이다.

또한 RIA 계좌개설 선착순 2만명 고객 중 ▲2025년 12월 23일 기준 보유 해외주식 100만원 이상 RIA 계좌 입고 ▲2026년 5월 29일까지 RIA 계좌 100만원 이상 잔고 유지 시 국내투자지원금 1만원을 지급한다.

[사진=삼성증권]

투자지원금은 6월내 지급 예정이며, 사용 기한은 이벤트 신청일을 포함해 5영업일까지다. 사용하지 않고 남은 금액은 6영업일 오전에 자동으로 회수된다.

삼성증권 관계자는 "한국 주식 시장의 밸류에이션 매력이 재평가되고 있는 상황에서, RIA 계좌를 통한 한국 주식 장기 투자 활성화를 기대한다"고 말했다.

RIA는 해외주식 매도자금을 원화 환전 후 국내시장에 장기 투자 시 한시적 해외주식 양도세 세제혜택을 부여하는 계좌다. RIA 계좌 개설 후 해외주식을 입고, 매도하면 원화로 자동 환전되고 국내주식 및 국내펀드, 원화예탁금에 1년 이상 재투자해야 한다.

해외주식 매도자금 5000만원 한도 내에서 국내주식 매수 후 1년 이상 보유 시 매도 시점에 따라 2026년 5월까지 100%, 7월까지 80%, 연말까지 50% 해외주식 양도세를 감면해 준다.

rkgml925@newspim.com