삼성증권, 이달 말까지 '중개형ISA 다시 봄 이벤트' 진행

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중개형 ISA 계좌 고객 대상

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성증권은 오는 30일까지 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA) 고객 대상 '중개형ISA 다시 봄 이벤트'를 진행한다고 15일 밝혔다.

삼성증권에 따르면 이번 이벤트는 ▲Welcome 이벤트 ▲Re-start 이벤트 ▲Level-up 이벤트 ▲국내 주식 첫걸음 이벤트 등 네 가지로 진행된다.

[사진=삼성증권]

Welcome 이벤트는 신규 개설 고객을 대상으로 하며, 기간 내 최초 중개형 ISA 계좌 개설 후 100만원 이상 1000만원 미만 순입금 시 상품권 1만원을 조건 달성 고객 전원에게 지급한다.

Re-start 이벤트는 ISA 계좌 복귀 고객을 대상으로 하며, 기간 내 중개형 ISA 계좌에 300만원 이상 1000만원 미만 순입금시 상품권 1만원을 전원 지급한다.

Level-up 이벤트는 중개형 ISA 계좌 전체 고객 대상 이벤트로, 기간 내 중개형 ISA 계좌에 순입금하는 금액에 따라 조건 달성 고객에게 최대 상품권 60만원의 리워드가 지급된다.

마지막으로 국내 주식 첫걸음 이벤트는 중개형 ISA 최초 신규 고객이 입금 인정 기간 내 중개형 ISA 계좌에서 100만원 이상 국내 주식 온라인 거래 시 달성 고객 전원에게 상품권 5000원권을 지급한다.

한편 삼성증권은 중개형 ISA 계좌 고객의 편의성과 만족도를 높이기 위해 MTS 엠팝(mPOP) 내에서 일반 계좌 대비 절세되는 금액을 비교해서 제시하는 'ISA 절세계산기·절세 시뮬레이터', 수익률 상위 1000명이 ISA 계좌에서 순매수한 종목 순위를 알려주는 'ISA고수 PICK' 등 다양한 서비스를 제공하고 있다.

rkgml925@newspim.com