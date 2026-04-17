제3회 단양 사투리 경연대회 내달 23일 개최

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

지역 사투리 가치 재조명…관광 콘텐츠로 발전

[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 단양군이 지역 고유의 언어문화를 활용한 이색 행사로 관광객 유치에 나선다.

단양군은 제42회 단양 소백산철쭉제 기간인 오는 5월 23일 단양읍 수변특설무대에서 '제3회 단양 사투리 경연대회'를 개최한다고 17일 밝혔다.

지난해 사투리 경연대회 장면.[사진=단양군] 2026.04.17 choys2299@newspim.com

이번 대회는 단양 사투리를 소재로 만담, 콩트, 노래, 연극, 랩 등 형식에 제한 없이 자유롭게 표현할 수 있는 참여형 행사로 마련됐다.

단양 사투리는 충북·강원·경북 접경지역의 언어적 특성이 어우러진 독특한 지역어로, 지역의 생활문화와 정체성을 담고 있는 중요한 자산이다.

군은 이번 대회를 통해 사라져가는 사투리의 가치를 재조명하고 세대 간 소통을 활성화한다는 계획이다.

참가 희망자는 단양 사투리를 활용한 자유 주제로 신청할 수 있으며, 예선을 통과한 팀은 본선 무대에서 끼와 재능을 선보이게 된다. 예선은 5월 7일 오후 2시 단양문화예술회관에서 진행된다.

참가 신청은 오는 5월 1일까지 단양말(사투리)보존회 방문 또는 이메일을 통해 접수할 수 있으며, 전국 누구나 참여 가능하다.

군 관계자는 "단양 사투리는 지역의 역사와 삶이 녹아 있는 소중한 문화유산"이라며 "이번 대회를 통해 누구나 즐기고 공감할 수 있는 특별한 추억을 만들길 바란다"고 말했다.

choys2299@newspim.com