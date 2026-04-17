"거리에서 화면으로"…제천시장 선거, SNS가 승부 가른다

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짧고 강한 메시지 경쟁…확산 속도만큼 검증 과제도 부상

[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =6·3 제천시장 선거의 중심축이 거리 유세에서 온라인 공간으로 빠르게 이동하고 있다.

후보들은 현장 방문과 공약, 메시지를 사회관계망서비스(SNS)를 통해 실시간으로 공유하며 유권자 접점을 넓히는 데 집중하는 모습이다.

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 31일 오전 서울 종로구 서울시선거관리위원회에서 열린 '제9회 전국동시지방선거 대비 모의개표 실습'에서 구 선관위 관계자들이 투표지 분류 작업을 하고 있다. 2026.03.31 kunjoo@newspim.com

이번 선거에서는 각 후보의 SNS 전략이 뚜렷한 차이를 보이고 있다.

민주당 경선에서 승리해 제천시장 후보로 확정된 이상천 후보는 생활밀착형 공약과 인간적인 메시지를 강조하고 있다.

아직 경선이 진행중인 국민의힘 김창규 후보는 재임 기간의 성과를 내세우며 '한 번 더'를 핵심 구호로 내세우고 있다.

또한 이재우 후보는 공약과 현장 방문 중심의 콘텐츠를 꾸준히 발신하고 있고, 이충형 후보는 교육비 지원과 시스템 도입, 청풍호 성장 거점 조성, 행정 혁신, 시내버스 무료 운영 등 정책 중심 메시지를 부각하고 있다.

이찬구 후보는 거리 인사 장면과 예비 공보물 내용을 SNS로 적극 홍보하며 인지도를 높이는 전략을 펼치고 있다.

이처럼 후보 간 경쟁은 단순한 노출을 넘어 '얼마나 짧고 강하게 메시지를 남기느냐'로 옮겨가고 있다.

지역 정치권에서는 "하루만 멈춰도 잊힌다"는 말이 나올 정도로 콘텐츠 생산과 확산 속도가 중요 변수로 떠올랐다.

다만 확산 속도가 빨라진 만큼 정보 검증의 한계도 지적된다. SNS는 강력한 홍보 수단인 동시에 사실 확인이 뒤따르지 않을 경우 왜곡된 정보가 퍼질 위험도 안고 있다.

전문가들은 이번 선거에서 SNS의 영향력이 결정적 변수로 작용할 것으로 보고 있다.

지역 정치 커뮤니케이션 한 전문가는 "이제 유권자는 긴 연설보다 짧은 영상과 이미지로 후보를 판단하는 경향이 강해졌다"며 "SNS에서는 메시지의 '압축력'과 '진정성'이 동시에 요구된다"고 분석했다.

choys2299@newspim.com