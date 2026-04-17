서울시 120다산콜재단, 감정노동 보호 세미나 개최

광역·기초단체 유관 콜센터 등 60여 기관 참여

악강성 민원 대응 지침 공유·산재 사례 등 토론

[서울=뉴스핌] 이진용 기자= 서울시 120다산콜재단(이사장 이이재, 이하 `재단')은 17 오후 2시 서울갤러리(서울시청 지하1층)에서 광역자치단체 콜센터협의체가 주최하고 서울시 120다산콜재단과 노동‧일터연구소 '감동'이 공동 주관하는 '2026 콜센터 감정노동 보호 실천 전략 세미나'를 개최한다고 밝혔다.

이 세미나는 광역자치단체와 기초단체를 포함한 60여 개 기관의 관계자가 참여한 가운데 감정노동자 보호 및 사회적 인식 개선을 위한 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

콜센터 감정노동 보호 실천 전략 세미나 홍보 포스터. [서울시 제공]

이번 세미나는 사례 발표와 전문가 좌담회의 두 개 세션으로 구성돼 있으며, 노사공동산재지원제도와 악강성 민원 대응 지침 개선 사례를 공유했다. 특히 감정노동자의 근로환경 개선을 주제로 심도 있는 논의가 이뤄졌다.

첫 번째 세션에서는 악강성 민원 피해 실태와 특이 민원 처리 절차 재정립에 대한 발표를 비롯 관련 법률과 행정 입장에서 감정노동이 신체와 정신에 미치는 영향에 대한 발표가 있을 예정이다. 연사로는 재단의 서강숙 민원관리부장과 이은미 인사부장, 법률사무소 '문율'의 문은영 변호사 등이 참석한다.

두 번째 세션에서는 사례를 바탕으로 감정노동자 보호를 위한 협력 방안에 대한 토론을 있을 예정이며 노동‧일터연구소 '감동'의 이정훈 대표가 좌장을 맡았다. 이 자리에서 재단은 감정피해 사례를 유형화한 '감정노동 보호 매뉴얼'을 제공하였고, 효과적인 대응 방안과 법적 조치 프로세스를 공유했다.

이이재 서울시 120다산콜재단의 이사장은 "이번 세미나는 감정노동자 보호를 위한 개선책을 마련하는 중요한 계기가 됐다"며 "향후 다산콜재단 운영에 감정노동자 보호 및 사회적 인식의 개선을 반영해 나갈 것"이라고 전했다.

jycafe@newspim.com