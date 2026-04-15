'175만명 정보 유출' 현대캐피탈 해킹 주범, 15년 만에 구속 송치

2011년 4월 현대캐피탈 서버 해킹

10년 넘게 해외 도피

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 현대캐피탈 서버에 침입해 175만명 개인 정보를 빼낸 주범이 15년 만에 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다.

15일 경찰에 따르면 서울경찰청 사이버수사과는 지난달 말 50대 남성 A씨를 정보통신망법 위반 등 혐의로 검찰에 구속송치했다.

경찰 로고. [사진=뉴스핌DB]

A씨는 2011년 4월 공범들과 함께 현대캐피탈 서버를 해킹해 175만명 개인정보를 가로챈 혐의를 받는다. A씨는 범행 직후 해외로 도피해 필리핀 등에서 10년 넘게 도피 생활을 이어왔다.

A씨는 수배 상태로 있었는데 최근 개인 사정과 심경 변화 등을 이유로 국내로 들어왔다고 알려졌다. 경찰은 해외 피의자가 국내 입국시 수사기관에 알려지는 '입국 시 통보' 절차에 따라 A씨 위치를 파악해 검거했다.

A씨 외 사건 공범 대부분은 경찰에 붙잡혔다. 국내 총책 허모 씨는 사건이 일어난 해 5월 구속 기소됐다. 실제 해킹을 한 신모 씨는 같은해 10월 필리핀 현지에서 검거돼 징역형을 선고받았다.

krawjp@newspim.com