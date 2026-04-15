日·폴란드, 양국 관계 '포괄적 전략적 파트너십'으로 격상

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본과 폴란드가 양국 관계를 '포괄적 전략적 파트너십'으로 격상하며 안보·경제 전반에서 협력을 강화하기로 했다. 우크라이나 전쟁 장기화 속에서 유럽과 인도·태평양을 잇는 협력 축을 구축하려는 양국의 전략적 의도가 반영된 것으로 풀이된다.

다카이치 사나에 일본 총리는 15일, 일본을 방문 중인 도널드 투스크 폴란드 총리와 도쿄 관저에서 정상회담을 갖고 약 25분간 양국 협력 방안을 논의했다. 회담에서 양국은 관계를 한 단계 끌어올리고 안보와 경제, 첨단기술 분야까지 협력을 확대하기로 합의했다.

특히 이번 회담의 핵심은 안보 협력의 제도화다. 양국은 정보 보호 체계 구축을 위한 논의를 포함해 당국 간 협력을 강화하기로 했다. 이는 러시아의 우크라이나 침공 이후 유럽 안보 환경이 급변한 상황에서, 일본이 북대서양조약기구(NATO) 회원국과의 연계를 확대하려는 흐름과 맞닿아 있다.

경제 분야에서도 협력 범위가 넓어졌다. 사회보장과 농업, 우주 분야까지 협력 의제를 확대하며 산업·기술 기반의 연계를 강화하기로 했다. 특히 인프라와 인공지능(AI) 등 첨단 기술 분야에서 민관 협력을 추진하기로 한 점은, 공급망 재편과 기술 경쟁 심화 속에서 양국이 상호 보완적 역할을 모색하고 있음을 보여준다.

이번 정상회담에서 또 하나 주목되는 대목은 우크라이나 재건 문제다. 폴란드는 우크라이나와 국경을 맞댄 핵심 지원 거점으로, 전후 복구 과정에서 중심적인 역할이 예상된다.

양국은 '공정하고 지속 가능한 평화' 실현을 목표로 재건 지원을 포함한 협력을 강화하기로 했다. 일본이 직접적인 군사 지원 대신 경제·재건 분야에서 역할을 확대하는 기존 기조를 재확인한 셈이다.

다카이치 총리는 공동 기자회견에서 "안보 환경이 갈수록 엄중해지는 상황에서 가치관을 공유하는 국가 간 협력이 그 어느 때보다 중요하다"고 강조했다. 이는 중국과 러시아를 염두에 둔 '가치 연대' 외교를 한층 분명히 한 발언으로 해석된다.

투스크 총리 역시 "지금 세계에서는 신뢰할 수 있는 파트너가 가장 중요하다"며 양국 협력의 전략적 의미를 부각했다.

그는 과거 폴란드가 '제2의 일본'을 꿈꿨던 시절을 언급하며, 현재는 유럽의 성장 동력으로 자리 잡았다는 점을 강조했다. 그러면서 경제와 학술, 사이버보안 등 다양한 분야에서 일본과의 협력을 확대하겠다는 의지를 밝혔다.

악수하는 도널드 투스크 폴란드 총리(왼쪽)와 다카이치 사나에 일본 총리 [사진=로이터 뉴스핌]

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