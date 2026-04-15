올해 1분기 채권·CD 전자등록발행 규모 146.8조…전년 대비 0.6%↑

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채권 등록발행 규모, 137조1000억원…전년 동기 대비 5.8% 증가

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국예탁결제원은 15일 올해 1분기 예탁결제원 채권·CD 전자등록시스템을 통한 기업 등의 자금조달 규모가 약 146조8000억원으로 집계됐다고 밝혔다.

예탁결제원에 따르면 이는 전년 동기(145조9000억원) 대비 0.6% 증가한 것으로, 직전 분기(168조3000억원)보다는 12.8% 감소한 수준이다.

채권·CD 등록 발행 현황. [자료=한국예탁결제원]

채권 등록발행 규모는 약 137조1000억원으로 전년 동기(129조6000억원) 대비 5.8% 늘었고, 직전 분기(150조3000억원)보다는 8.8% 줄었다.

CD 등록발행 규모는 약 9조7000억원으로 전년 동기(16조3000억원) 대비 40.5%, 직전 분기(18조원) 대비 46.1% 감소했다.

채권 등 종류별 등록발행 규모는 국민주택채 3조6000억원, 지방채 1조6000억원, 금융회사채 및 SPC채를 포함한 회사채 67조8000억원, 특수채 61조원, 지방공사채 3조1000억원, CD 9조7000억원이 발행됐다.

종류별 등록발행 비중은 특수채(41.6%), 금융회사채(26.2%), 일반회사채(15.3%), CD(6.6%), SPC채(4.7%), 국민주택채(2.4%), 지방공사채(2.1%), 지방채(1.1%) 순으로 발행됐다.

rkgml925@newspim.com