전주 건지도서관 '생태 특화 프로그램' 운영 확대

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도서·전시·교육 연계 생태문화 거점 강화

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시 건지도서관이 생태 콘텐츠를 기반으로 시민 참여형 프로그램을 확대한다.

건지도서관은 국립생태원과의 협약을 바탕으로 생태 분야 전문 콘텐츠를 도입하고, 시민들이 일상에서 자연과 환경을 쉽게 이해하고 체험할 수 있도록 도서·전시·교육 프로그램을 운영하고 있다고 15일 밝혔다.

전주 건지도서관 생태 특화 프로그램 확대[사진=전주시] 2026.04.15 lbs0964@newspim.com

이번 사업은 기후위기와 생물다양성 감소 등 환경문제에 대한 관심이 높아지는 가운데, 도서관을 생태교육 거점으로 활용하기 위해 추진됐다.

도서관은 국립생태원이 발간한 도서를 활용해 '생태 서가'를 조성하고, 어린이 자료실에 생태 명화 전시를 운영할 계획이다.

또한 생태 전문가가 참여하는 교육 프로그램을 통해 시민 참여를 확대한다. 성인과 어린이를 대상으로 한 맞춤형 프로그램을 운영해 생태에 대한 이해를 높이고 생활 속 실천으로 이어지도록 구성했다.

성인 대상 프로그램은 '흔적으로 읽는 야생의 숲'(4월), '지구를 지배하는 작은 거인들'(5월), '여름 숲이 연주하는 클래식'(6월), '물과 땅이 빚어낸 생명의 요람'(7월), '자세히 보아야 예쁘다'(8월), '우리가 몰랐던 동물원 뒷이야기'(9월) 등 총 6회 진행된다.

어린이 대상 프로그램은 '에코 히어로즈, 위기의 지구를 구하라!'(4월), '사라져가는 친구들 이야기'(7~8월), '사라진 아이돌 가수 ViVi를 찾아라'(9월), '에코 코딩 스쿨'(12월) 등 체험 중심으로 총 5회 운영될 예정이다.

이영섭 전주시 도서관평생학습본부장은 "도서·전시·교육을 연계한 생태 특화 프로그램을 통해 시민들이 자연스럽게 생태를 이해할 수 있도록 했다"며 "앞으로도 관련 콘텐츠와 프로그램을 지속 확대해 생태문화 거점 역할을 강화하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com