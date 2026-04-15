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부산시, 서부산스마트밸리 통합관제센터 구축 본격화

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  • 부산시가 15일 서부산스마트밸리 통합관제센터 구축사업을 착수했다.
  • 2026년 12월 완료를 목표로 국비 60억 원 등 90억 원을 투입한다.
  • AI 기반 화재·낙석·침수·방범·교통 대응체계를 구축해 안전을 강화한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI 기반 화재·낙석 감지 시스템 도입
90억 원 투자 안전 환경 조성 목표

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 부산 최초 산업단지인 서부산스마트밸리(구 신평·장림산단)를 첨단 정보통신기술(ICT) 기반의 스마트 산업단지로 전환하기 위한 통합관제센터 구축사업을 본격 추진한다.

시는 2026년도 '서부산스마트밸리 통합관제센터 구축사업' 세부 추진계획을 확정하고 고도화 단계에 착수했다고 15일 밝혔다.

이 사업은 지난 2024년 산업통상자원부 스마트그린산단 촉진사업 공모에 선정돼 총 90억 원(국비 60억 원, 시비 30억 원)이 투입된다. 시는 2026년 12월 완료를 목표로 사업을 진행 중이다.

통합관제센터 구축사업 위치도[사진=부산시] 2026.04.15

시는 화재, 낙석, 침수, 방범, 교통 등 주요 안전관리 분야에 인공지능(AI) 기술을 접목한 스마트 대응체계를 구축한다.

화재 대응 부문에서는 영상식 불꽃 감지 센서와 대기환경 감시 CCTV를 결합해 화재 감지와 환경 모니터링을 동시에 수행한다. 드론 모니터링을 활용해 화재 확산 상황을 실시간 파악, 대응 속도를 높일 계획이다.

산사태 예방을 위해서는 입체 낙석 감지 시스템을 도입해 급경사지 변화 데이터를 중앙 서버에서 통합 분석하도록 한다. 낙석 징후가 감지되면 즉시 경보를 발령하고 안전대피 안내를 제공한다.

침수 대응 부문에서는 영상식 수위 감지 카메라와 센서를 결합해 수위와 강우량을 실시간 수집, AI 분석으로 위험 단계를 식별한다. 위험 신호 발생 시 관제센터와 유관기관, 지역 펌프장에 자동 알림이 전송된다.

방범·안전 분야에는 단지 내 83곳에 지능형 CCTV가 설치되며, 폭력·배회·쓰러짐 등 이상행동과 교통사고 등을 자동 인식한다. 전국 산업단지 최초로 자율주행 순찰로봇 2대와 스마트폴 15곳을 배치해 관제 사각지대 해소와 재난 시 신속 대응이 가능하도록 했다.

교통관리에서는 과속 계도 전광판과 스마트 주차 시스템이 도입돼 단지 내 차량 속도와 주차 정보를 실시간 제공한다.

물류 이동 효율성 제고와 교통사고 예방이 기대된다. 디지털 트윈 기반 통합플랫폼을 구축해 산단 환경개선지원센터와 데이터를 연계, 대기질과 유해물질 확산을 예측·관리한다.

시는 현장 상황 인지부터 전파, 대응까지 전 과정을 통합 운영하는 스마트 재난관리체계를 완성할 계획이다. 사하구청과 산업단지 입주기업, 유관기관 간 협업체계를 강화해 현장 중심 대응 역량을 높인다.

박형준 시장은 "서부산스마트밸리 통합관제센터 구축 사업은 산업단지 경쟁력 강화를 넘어 근로자와 시민이 체감할 수 있는 안전한 산업 환경을 만드는 것이 목표"라며 "사하구청과 협력해 전국 최고 수준의 AI·ICT 기반 스마트산단으로 발전시키겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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