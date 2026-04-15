신한금융그룹 전직 대표이사 '신한CEO포럼', 상생과 나눔 가치 실천

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우리마포복지관서 점심 배식 지원 활동, 진옥동 회장도 참여

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한금융그룹 전직 자회사 대표이사들로 구성된 '신한CEO포럼'이 지역 사회 이웃을 위한 '아름다운동행' 봉사활동을 실시했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한금융그룹 전직 자회사 대표이사들로 구성된 '신한CEO포럼'은 지난 14일 서울 마포구에 위치한 우리마포복지관에서 지역사회 이웃을 위한 '아름다운동행' 봉사활동을 실시 했다고 15일 밝혔다. [사진=신한금융그룹]2026.04.15 dedanhi@newspim.com

신한CEO포럼은 지난 14일 서울 마포구에 위치한 우리마포복지관에서 지역사회 이웃을 위한 '아름다운동행' 봉사활동을 실시 했다고 15일 밝혔다. '신한CEO포럼' 소속 경영진들이 퇴임 후에도 신한의 기업 문화를 이어가고 재직시절부터 강조해온 상생과 나눔의 가치를 지역사회에 직접 실천하기 위한 것이다.

전직 경영진들은 복지관을 이용하는 어르신과 장애인 약 400명을 대상으로 배식과 식사보조, 식당 정리 등 점심 배식 지원 활동에 참여해 지역 이웃들과 따뜻한 마음을 나누는 시간을 가졌다.

신한금융은 이번 배식 봉사와 더불어 복지관 이용자들이 더욱 풍성하고 건강한 한 끼를 즐길 수 있도록 기부금을 전달했다. 진옥동 신한금융그룹 회장도 이날 직접 현장을 찾아 전직 경영진들과 배식 봉사에 참여했다.

신한금융 관계자는 "그룹의 성장을 함께 이끌어온 전직 리더들이 봉사활동에 참여해 나눔을 실천하는 모습은 후배 임직원들에게도 큰 귀감이 된다"며 "앞으로도 신한금융은 전·현직 임직원이 합심해 그룹의 사회적 책임을 다하기 위한 상생 금융을 지속적으로 실천하겠다"고 밝혔다.

dedanhi@newspim.com