'李 허위사실 유포' 전한길 구속 갈림길…16일 영장심사

AI 핵심 요약beta
- 한국사 강사 출신 유튜버 전한길이 이재명 대통령과 이준석 개혁신당 대표의 명예를 훼손한 혐의로 16일 영장실질심사를 받는다.
- 검찰은 전씨가 유튜브를 통해 허위 사실을 반복적으로 유포했다며 구속영장을 청구했다.
- 전씨는 이 대통령의 비자금 의혹과 이 대표의 학력 위조 주장 등으로 고소·고발된 상태다.
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[서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 이재명 대통령과 이준석 개혁신당 대표의 명예를 훼손한 혐의를 받는 한국사 강사 출신 유튜버 전한길 씨가 구속 갈림길에 섰다.
15일 법조계에 따르면 서울중앙지법 김진만 영장전담 부장판사는 오는 16일 오전 10시30분 정보통신망이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(명예훼손) 혐의를 받는 전 씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한다.
검찰은 지난 14일 전 씨에 대해 구속영장을 청구했다.
검찰에 따르면 전씨는 자신이 운영하는 유튜브 채널을 통해 이 대통령 등에 대한 허위 사실을 유포해 명예를 훼손하고, 자신의 이익을 목적으로 전기통신설비에 의해 허위를 통신했다는 혐의를 받는다.
검찰은 "구속 전 피의자 면담 결과 혐의가 소명되고, 가짜뉴스를 반복적으로 양산·유포하는 등 사안이 중대했다"며 "재범 및 도주의 우려가 있다고 봐 구속영장을 청구했다"고 설명했다.
그러면서 "심문기일에 직접 출석해 의견을 개진할 예정"이라고 덧붙였다.
전씨는 지난달 18일 자신의 유튜브에서 '이 대통령이 160조원 규모의 비자금과 군사기밀을 중국에 넘겼다'는 한 남성의 주장을 내보내고, 같은 달 27일 '이 대표가 미국 하버드대에서 경제학을 복수 전공한 것은 거짓'이라고 주장했다가 고소·고발된 바 있다.
이와 함께 '울산 석유 90만 배럴 북한 유입설'과 관련해선 산업통상부로부터 고발당했다.
pmk1459@newspim.com