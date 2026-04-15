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정부 헤드헌팅으로 삼성 출신 법률 전문가 영입…서부발전 법무실장 임용

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  • 인사혁신처가 15일 한국서부발전 법무실장에 양문식 변호사를 임용했다.
  • 서부발전이 정부 민간인재 영입지원 제도로 외부 전문가를 첫 영입했다.
  • 양 실장은 준법경영 경험으로 법률 리스크 관리와 분쟁 예방을 강화한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

인사처, 민간인재 영입지원 활용…26년 경력 법률전문가 발탁

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 인사혁신처는 15일 정부 민간인재 영입지원 제도를 통해 한국서부발전 법무실장에 양문식 전 법무법인 클라스한결 변호사를 임용했다고 밝혔다.

이번 임용은 서부발전이 정부 민간인재 영입지원 제도를 활용해 외부 전문가를 영입한 첫 사례로, 기업 법무 분야에서 26년 경력을 쌓은 전문가가 공공기관 주요 보직에 발탁된 점에서 의미가 크다.

양문식 한국서부발전 신임 법무실장. [사진=인사혁신처]

정부 민간인재 영입지원은 공공기관이 필요로 하는 전문 인재를 인사혁신처가 직접 발굴·추천하는 일종의 '정부 헤드헌팅' 제도로, 공직 경쟁력 강화를 위해 운영되고 있다.

서부발전 법무실장은 기관의 경영상 법률 리스크를 총괄 관리하고 주요 경영안건에 대한 법률 검토와 분쟁 예방 자문을 담당하는 핵심 직위다.

양문식 신임 법무실장은 삼성전자 법무그룹 및 컴플라이언스그룹 상무로 재직하며 준법경영 체계 구축과 운영을 총괄한 바 있으며, 이후 법무법인에서 형사·민사·행정 분야 송무를 수행해 온 법률 전문가다.

특히 기업 내 준법경영 조직을 구축하고 업무 절차를 체계화한 경험을 바탕으로 서부발전의 법률 리스크 관리와 분쟁 예방 체계를 강화할 것으로 기대된다.

양 실장은 "경영 전반의 법적 위험요인을 선제적으로 점검하고 현업부서와의 소통을 바탕으로 법적 분쟁을 예방하는 체계 마련에 노력을 다하겠다"고 밝혔다.

최시영 인사혁신처 인재정보담당관은 "기업 법무 업무와 다양한 송무 경험을 두루 갖춘 전문가 영입에 기여해 의미있게 생각한다"며 "앞으로도 민간의 전문성과 실무 역량을 겸비한 인재가 공공부문에 진출할 수 있도록 적극 지원해 나가겠다"고 말했다.

한편 2015년 제도 도입 이후 현재까지 총 133명의 민간 전문가가 정부 민간인재 영입지원 제도를 통해 공직에 진출했다.

 

abc123@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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