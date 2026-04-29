케이뱅크, AI 기반 개인사업자 신용평가 고도화

AI 핵심 요약beta
- 케이뱅크가 29일 SOHO 신용평가모형을 고도화했다.
- 사업 이력과 거래 데이터 등 다양한 요소를 반영해 평가체계를 정비했다.
- AI 자동화로 데이터 처리와 모형 운영을 효율화하고 내부 역량을 강화했다.
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'SOHO 특화 모형'으로 신용평가 정밀도 개선
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 케이뱅크(은행장 최우형)는 변화하는 영업 환경과 고객 특성을 반영하고 AI 기술을 활용해 분석 시스템의 효율성을 높인 개인사업자(SOHO) 신용평가모형(CSS)을 고도화했다고 29일 밝혔다.
이번 고도화는 개인신용정보 중심의 기존 평가에서 나아가 사업 운영 이력, 사업체 정보, 거래 데이터 등 다양한 요소를 종합적으로 반영하고 변화하는 영업 환경에 맞춰 최신성 높은 데이터를 기반으로 평가체계를 정비한 것이 특징이다.
이를 통해 개인과 사업이 결합된 개인사업자의 특성을 보다 입체적으로 파악하고, 경기 흐름이나 업종별 특성에 따른 리스크 변동에도 유연하게 대응할 수 있게 됐다.
케이뱅크는 평가모형 고도화와 함께 데이터 분석 시스템의 기술적 개선도 병행했다.
대용량 데이터 처리와 반복 분석 업무의 효율성을 높이기 위해 분석·점검 과정을 AI 자동화 기반으로 구축하고, 모형 모니터링과 운영 전략 보완 등 전반적인 모형 운영을 체계적으로 수행할 수 있도록 했다.
또한 이번 고도화는 데이터 분석부터 평가체계 정비, 운영 방안 수립까지 전 과정을 내부 전문 인력이 자체 수행하며 케이뱅크만의 리스크 관리 역량을 내재화했다.
peterbreak22@newspim.com