길거리서 술 취한 여성 사무실 데려간 30대…긴급체포

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경찰차 [사진=뉴스핌 DB]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천에서 술에 취해 길거리에 앉아있던 여성을 자신의 사무실로 데려간 30대 남성이 감금 혐의로 경찰에 체포됐다.

인천 삼산경찰서는 감금 등 혐의로 30대 A씨를 긴급 체포해 조사하고 있다고 15일 밝혔다.

A씨는 전날 오후 8시 30분께 인천시 부평구 번화가 길거리에 앉아 있던 20대 여성 B씨를 자신의 인근 사무실로 데려가 감금한 혐의 등을 받고 있다.

B씨는 일행들과 인근 주점에서 술을 마시다 잠시 나와 길에 앉아 있었으며 A씨는 그가 몸을 제대로 가누지 못하는 상태인 것을 확인하고 부축해 데려간 것으로 파악됐다.

B씨 일행의 신고를 받은 경찰은 수색에 나서 오후 11시께 A씨 사무실에서 B씨를 발견했다.

발견 당시 B씨는 잠을 자고 있었으며 A씨도 같은 공간에 있었던 것으로 파악됐다.

A씨는 경찰 조사에서 "술에 취한 B씨가 피해를 볼까 걱정돼 보호하기 위해 사무실로 데려갔다"며 혐의를 전면 부인한 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨 주장의 사실 여부를 확인하는 한편 B씨의 성 관련 피해를 확인하기 위해 옷을 감정할 예정이다.

hjk01@newspim.com