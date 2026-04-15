[기자수첩] 흔들리는 종합특검

[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 내란·김건희·순직해병 등 3대 특검 이후 남은 의혹을 수사하는 '2차 종합특별검사팀(종합특검)'이 닻을 올린 지 두 달이 넘었다. 성역 없는 수사를 통해 실체적 진실을 밝혀 달라는 국민적 기대를 안고 출발했지만, 현재까지 종합특검이 보여주는 행보는 진실 규명보다는 '논란 양산'에 가깝다. 엄정한 사법 원칙을 견지해야 할 특검이 스스로 그 권위와 중립성을 갉아먹고 있는 형국이다.

홍석희 사회부 기자

가장 뼈아픈 지점은 수사팀 핵심 인력들의 '중립성 논란'이다. 특검의 생명은 정치적 편향성을 배제한 엄정함에 있다. 그러나 권영빈 특검보가 과거 수사 대상과 연관된 인물들을 변호하며 '이해충돌' 의혹에 휘말리고, 김지미 특검보가 특정 성향의 유튜브 채널에 출연해 수사 상황을 언급한 것은 명백히 부적절하다.

과거의 특검들이 공식 브리핑 외의 언론 접촉을 극도로 자제하며 '침묵 속의 수사'를 원칙으로 삼았던 이유를 되짚어봐야 한다. 수사팀이 법의 논리가 아닌 대중의 정서에 호소하는 순간, 특검은 법 집행 기관으로서 수사의 중립성에 대한 불필요한 오해를 살 수 있다. 수사 결과로 말해야 할 특검이 '입'을 통해 존재감을 증명하려 하는 것은 본객이 전도된 것이다.

수사의 속도와 효율성 측면에서도 우려를 지울 수 없다. 출범 후 두 달이 지나도록 핵심 인물에 대한 소환조사나 구속영장 청구 등 가시적인 성과가 없다는 점은 앞선 특검들과 극명하게 대비된다. 17개에 달하는 방대한 수사 대상과 인력난이라는 현실적 제약이 있다 하더라도, '지연된 정의'는 더 이상 정의가 아님을 상기해야 한다.

종합특검은 이제 스스로에게 질문을 던져야 한다. 지금의 행보가 진정으로 국민이 갈망하는 '실체적 진실'을 향하고 있는지, 아니면 정치적 논란에 밀려 수사의 본질이 흐려지고 있는 것은 아닌지를 말이다. 특검의 존재 이유는 화려한 수사가 아니라, 공정하고 신속한 집행을 통한 결과의 정당성에 있다.

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