[종합] 종합특검, '국정농단' 전담팀 가동…관저 이전·도이치 무마·내란 동시 수사

AI 핵심 요약beta
- 권영빈 특검보가 13일 과천에서 브리핑을 열고 국정농단 의심 사건 전담수사팀을 꾸렸다.
- 종합특검은 시민단체 고발 3건을 접수해 피고발자를 입건하고 대북송금 수사팀 적법절차 위반을 조사한다.
- 관저 이전·도이치모터스 수사무마·내란 동조 의혹으로 10여 곳 압수수색을 확대하고 김태효 전 차장 등을 입건했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
관저 이전 14곳·대검 추가 압수수색…지난주 소환만 47명
김태효·신원식·윤석열 입건…'내란 동조' 외교전 개입 정조준
[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 2차 종합특별검사팀(종합특검)이 국정농단 의심 사건 관련 전담수사팀을 새로 꾸리고, 관저 이전·도이치모터스 수사 무마·내란 동조 의혹까지 동시에 강제수사를 확대하고 있다.
권영빈 특별검사보(특검보)는 13일 오후 2시 경기 과천시에서 정례브리핑을 열고 이같이 밝혔다.
권 특검보는 "전담 수사팀은 파견검사 1명, 특별수사관 2명, 파견 경찰관 약간 명으로 구성된다"며 "이번 주 내로 파견검사 1명이 전담 수사팀에 합류할 예정"이라고 밝혔다.
권 특검보에 따르면 종합특검은 최근 국정농단 의혹과 관련해 시민단체의 고발장 3건을 접수해 피고발자를 피의자로 입건하고 수사를 개시했다. 다만 고발 단체 및 피고발자에 대한 구체적 정보는 공개하지 않았다.
권 특검보는 "지난주 서울고검 TF에서 이첩받은 기록 일부를 검토한 바, 대북송금 수사팀이 수사 과정에서 적법절차를 위반한 것으로 의심돼 이 부분에 대한 수사가 필요하다"고 강조했다.
국정농단 의심 사건은 쌍방울 대북송금 사건 수사·기소 과정에 윤석열 정부 대통령실이 부당하게 개입했다는 의혹이다. 2023년 수원지검이 이화영 전 경기도 평화부지사 등 주요 피의자를 조사하는 과정에서 검찰의 진술 회유가 있었고, 그 배후에 윗선의 지시나 개입이 있었는지가 핵심 쟁점이다.
앞서 종합특검은 올해 3월 초순경 쌍방울 대북송금 사건 관련해 윤 정부 대통령실의 개입 시도를 확인했다며, 같은 달 하순 서울고검 인권침해점검TF에 사건 이첩을 요청했다.
이와 함께 지난 8일 수원지검에서 당시 사건을 수사한 박상용 인천지검 부부장검사를 피의자로 입건하고 출국금지 조치를 내린 상태다.
종합특검은 지난주 참고인 44명, 피내사자 3명을 소환해 조사했다.
아울러 10여 곳 이상을 압수수색하며 강제수사에도 속도를 냈다.
구체적으로 '관저 이전 의혹' 관련 총 14곳에 대해 압수수색 영장을 집행했고, '도이치모터스 주가조작 수사 무마 의혹'과 관련해선 대검찰청을 추가로 압수수색했다.
아울러 '내란 동조 의혹'을 받는 김태효 전 국가안보실 1차장의 자택 및 대학 연구실 등에 대한 압수수색을 마쳤다고 밝혔다.
종합특검은 김 전 차장이 윤 전 대통령의 지시를 받고 신원식 전 국가안보실장과 공모해 12·3 비상계엄 선포 직후 안보실·외교부에 지시해 미국 등 우방국에 계엄의 정당성을 설파하려 했다는 의혹을 조사하고 있다.
이에 김 전 차장, 신 전 실장, 윤 전 대통령을 모두 입건한 상태다.
yek105@newspim.com