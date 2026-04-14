KT, 협력사 품질 우대로 가격 경쟁 탈피

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

물량 배정 우대·다년계약 등 인센티브 확대

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= KT가 협력사와의 상생 기반을 강화하기 위해 가격 중심의 경쟁 구조를 품질과 기술 중심으로 전환하기로 했다.

KT는 14일 서울 소피텔 앰배서더 그랜드볼룸에서 '제11회 KT 파트너스데이 2026'을 열고 이 같은 방침을 밝혔다. 박윤영 KT 대표는 협력사와의 상생이 회사의 본질을 강화하는 중요한 요소라고 강조했다.

KT가 협력사와의 상생 기반을 강화하기 위해 가격 중심의 경쟁 구조를 품질과 기술 중심으로 전환하기로 했다. KT는 14일 서울 소피텔 앰배서더 그랜드볼룸에서 '제11회 KT 파트너스데이 2026'을 열고 이 같은 방침을 밝혔다. [사진= KT]

KT는 품질 우수 협력사에 물량 배정 우대와 다년계약 추진 등 인센티브를 확대하기로 했다. 장비 도입·운영·폐기 전 과정에 대한 보안 기준을 강화해 구매 품질과 안정성을 높일 계획이다.

협력사의 사업 경쟁력 강화를 위해 KT는 자체 재원과 민관 공동재원을 활용한 사업화 지원을 추진한다. 판교 오픈 이노베이션 센터를 중심으로 창업 공간을 확대하고 투자 유치 연계를 통해 중소·벤처기업 성장을 지원한다.

공급망 리스크 대응을 위해 KT는 환율 및 원자재 가격 변동을 반영한 대금 연동 기준을 적용한다. 수요 예측 고도화와 단가 현실화를 통해 주요 자재의 사전 물량 확보를 추진하고, 상생협력펀드 지원 대상을 그룹사 협력사까지 확대해 협력사 경영 안정을 지원한다.

이날 행사에서는 AI·IT, 통신, 그룹사 협력 등 3개 분야에서 우수한 성과를 창출한 협력사 32개 기업이 우수협력상을 수상했다.

origin@newspim.com