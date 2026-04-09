KT, 전국 318개 사옥 차량 5부제 확대 시행

AI 핵심 요약beta
- KT가 9일 전국 318개 사옥으로 차량 5부제를 확대 시행했다.
- 요일별 번호 끝자리 1·6~0·5번 차량 출입을 제한한다.
- 에너지 효율화 기술 적용과 AI 솔루션으로 절감 문화를 강화한다.
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AI 기반 에너지 효율화 병행…탄소중립 추진 강화
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = KT가 자원 안보 위기 대응과 에너지 절감 강화를 위해 전국 사옥에 차량 5부제를 확대 시행한다.
KT는 기존 68개 사옥에서 운영하던 차량 5부제를 전국 318개 사옥으로 확대한다고 9일 밝혔다. 이번 조치는 국가적 에너지 수급 불안에 대응하고 전사적인 절감 문화를 확산하기 위한 것이다.
차량 5부제는 요일별 차량 번호 끝자리에 따라 출입을 제한하는 방식으로 운영된다. 월요일 1·6번, 화요일 2·7번, 수요일 3·8번, 목요일 4·9번, 금요일 0·5번 차량이 제한 대상이다. 적용 대상은 임직원과 방문 차량이며 장애인, 임신부·유아 동승 차량, 업무용 차량, 야간 근무자 등은 예외로 한다.
KT는 이와 함께 통신실 냉방 온도 최적화, 서버 전력 관리 등 에너지 효율화 기술을 적용하고, 통합관제센터를 통해 전국 건물의 에너지 사용을 실시간 관리하고 있다. 향후 AI 기반 에너지 절감 솔루션을 확대해 탄소중립과 자원 안보 대응을 강화할 계획이다.
syu@newspim.com