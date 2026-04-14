클유아, 거칠어진 눈빛…'오버익스포즈드'로 5개월 만에 컴백

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 클로즈 유어 아이즈(CLOSE YOUR EYES)가 한층 거칠고 성숙해진 비주얼로 컴백 기대감을 끌어올렸다.

소속사 언코어는 지난 13일 오후 8시 공식 SNS를 통해 클로즈 유어 아이즈의 디지털 싱글 '오버익스포즈드(OVEREXPOSED)' 콘셉트 포토를 공개했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 클로즈유어아이즈. [사진=언코어] 2026.04.14 moonddo00@newspim.com

공개된 이미지 속 클로즈 유어 아이즈는 거친 도로 위 음식이 어지럽게 널린 테이블을 배경으로 포즈를 취하고 있어 단번에 시선을 사로잡았다. 배경과 대비되는 단정한 블랙 앤 화이트 스타일링이 뮤직비디오 스토리라인에 대한 궁금증을 유발했다.

클로즈 유어 아이즈의 거칠고 강렬한 눈빛은 기존의 틀에서 탈피를 시도하는 소년들의 성장 서사를 암시했다. 각기 다른 개성을 지닌 멤버들이 하나의 공간 안에서 조화를 이루며 시너지를 발산, 더 성숙해진 아우라로 컴백 기대감을 끌어올렸다.

지난 2일 데뷔 1주년을 맞이한 클로즈 유어 아이즈는 미니 3집 '블랙아웃(blackout)' 이후 5개월 만에 가요계 화려한 귀환을 알린다.

앞서 공개된 컴백 포스터를 통해 타이틀곡 제목은 '포즈(POSE)'로 밝혀졌다. 이들은 오는 15일 오후 8시 추가 콘셉트 포토를 공개하며 팬들의 기대감을 한층 더 고조시킬 예정이다.

클로즈 유어 아이즈의 디지털 싱글 '오버익스포즈드'는 오는 21일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

moonddo00@newspim.com