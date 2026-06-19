하나은행, 중·저신용자 금융 접근 위한 '하나원큐안심중금리대출' 출시

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개인 신용 하위 50% 이하 손님 대상 연 5.5% 고정 금리·1000만원 한도

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나은행은 19일 비대면 신용대출 상품인 '하나원큐안심중금리대출'을 출시했다고 발표했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나은행은 19일 비대면 신용대출 상품인 '하나원큐안심중금리대출'을 출시했다고 발표했다. [사진=하나은행]2026.06.19 dedanhi@newspim.com

이번 신상품은 중·저신용자가 금융 접근에 어려움을 겪는 상황에서 안정적인 자금을 공급하기 위해 마련됐다. 개인 신용 평점 하위 50% 이하 손님을 대상으로 연 5.5%의 고정금리와 최대 1000만원의 한도를 제공한다. 이를 통해 손님은 확정된 이자율을 적용받아 금리 변동에 대한 불안감을 줄이고, 체계적인 대출 상환 계획을 세울 수 있다.

특히, 하나금융은 이번 상품이 은행권 최초의 저금리 수준 '은행 자체 중금리대출 상품'이라는 점에서 큰 의미가 있다고 언급했다.

또한, 급여소득자 중심의 기존 상품 구조를 개선해 보다 많은 손님이 이용할 수 있도록 지원 대상을 확대했으며, '대출 갈아타기' 서비스를 통해 고금리 대출 이용 손님의 이자 부담을 줄이는데 주력을 두었다.

하나원큐안심중금리대출 상품에 대한 자세한 정보는 하나은행의 대표 모바일 앱 '하나원큐'를 통해 신청 및 확인할 수 있다.

하나은행은 이번 신상품 출시에 따라 시장의 금리 단층 현상을 완화하고, 중·저신용자를 위한 자금 공급 기능을 회복하는 데 기여할 것으로 기대하고 있다. 또한 손님 기반을 확대하고 중·저신용자의 신용도 개선 및 금융 자립을 지원하는 포용금융의 좋은 사례가 될 것이라고 덧붙였다.

하나은행 관계자는 "이번 신상품 출시는 중·저신용자들이 겪고 있는 고금리 부담을 덜어주고 금융의 문턱을 낮추기 위한 노력의 일환"이라며 "향후 금융 사각지대에 있는 손님들이 실제로 도움을 받을 수 있도록 포용금융 정책을 지속해서 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.

dedanhi@newspim.com