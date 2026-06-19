하나은행, 롯데건설 협력사에 1200억원 금융지원

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신용보증기금과 함께 건설 중소기업 약 2000개사 대상

[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 하나은행은 롯데건설, 신용보증기금과 손잡고 건설 중소기업을 대상으로 1200억원 규모의 금융지원에 나선다고 19일 밝혔다.

하나은행은 지난 18일 을지로 본점에서 롯데건설, 신용보증기금과 협력기업 상생을 위한 금융지원 업무협약을 체결했다.

[사진= 하나은행]

협약에 따라 하나은행과 롯데건설은 각각 최대 60억원, 20억원 등 총 80억원의 특별출연금을 조성한다. 신용보증기금은 이를 바탕으로 최대 1,200억원 규모의 협약 보증을 공급한다. 양사는 먼저 총 20억원(하나은행 15억원, 롯데건설 5억원)을 출연한 후 기금 소진 상황을 고려해 단계적으로 확대할 계획이다.

지원 대상은 롯데건설이 추천하는 국내 협력기업 약 2000개사다. 신청 기업은 심사를 거쳐 최대 30억원까지 운전자금을 공급받을 수 있다. 지원 대상 기업은 보증비율 100% 적용, 보증료 0.3%포인트 차감, 금리감면 등의 우대 혜택을 받는다.

하나은행은 롯데건설 임직원 복지 증진을 위해 우대금리 적용 금융상품, 자산관리 컨설팅 및 교육·상담 서비스, 협력사 퇴직연금 운용 등도 제공할 예정이다.

이호성 하나은행장은 "자금이 필요한 중소기업에 유동성을 적기에 공급하겠다"고 말했다.

romeok@newspim.com