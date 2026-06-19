하나은행, 롯데건설 협력사에 1200억원 금융지원

AI 핵심 요약beta
- 하나은행은 19일 롯데건설·신보와 건설 중소기업 1200억원 금융지원을 추진했다
- 세 기관은 특별출연금 80억원을 바탕으로 약 2000개 협력사에 최대 30억원씩 운전자금을 대출한다
- 지원 기업에는 보증비율 100%·보증료 인하·금리감면이 제공되고 롯데건설 임직원 복지금융도 강화됐다
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 하나은행은 롯데건설, 신용보증기금과 손잡고 건설 중소기업을 대상으로 1200억원 규모의 금융지원에 나선다고 19일 밝혔다.
하나은행은 지난 18일 을지로 본점에서 롯데건설, 신용보증기금과 협력기업 상생을 위한 금융지원 업무협약을 체결했다.
협약에 따라 하나은행과 롯데건설은 각각 최대 60억원, 20억원 등 총 80억원의 특별출연금을 조성한다. 신용보증기금은 이를 바탕으로 최대 1,200억원 규모의 협약 보증을 공급한다. 양사는 먼저 총 20억원(하나은행 15억원, 롯데건설 5억원)을 출연한 후 기금 소진 상황을 고려해 단계적으로 확대할 계획이다.
지원 대상은 롯데건설이 추천하는 국내 협력기업 약 2000개사다. 신청 기업은 심사를 거쳐 최대 30억원까지 운전자금을 공급받을 수 있다. 지원 대상 기업은 보증비율 100% 적용, 보증료 0.3%포인트 차감, 금리감면 등의 우대 혜택을 받는다.
하나은행은 롯데건설 임직원 복지 증진을 위해 우대금리 적용 금융상품, 자산관리 컨설팅 및 교육·상담 서비스, 협력사 퇴직연금 운용 등도 제공할 예정이다.
이호성 하나은행장은 "자금이 필요한 중소기업에 유동성을 적기에 공급하겠다"고 말했다.
romeok@newspim.com