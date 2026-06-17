하나은행, 사단법인 온율과 장애인·고령층 자산관리 협력 활성화

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장애인 자산관리 신탁 및 성년후견 제도 활성화 업무협약

장애인 사후 관리 위한 유언대용신탁 상품 개발

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나은행은 지난 15일 사단법인 온율과 장애인 자산관리 신탁 및 성년후견 제도 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 17일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나은행은 지난 15일 서울시 삼성동 소재 파르나스타워에서 사단법인 온율과 장애인 자산관리 신탁 및 성년후견 제도 활성화를 위한 업무협약을 체결했다. 이날 협약식에 참석한 윤세리 사단법인 온율 이사장(사진 왼쪽)과 김진우 하나은행 자산관리그룹 부행장이 기념 촬영을 하고 있다. [사진=하나은행]2026.06.17 dedanhi@newspim.com

사단법인 온율은 법무법인 율촌이 사회공헌 활동을 위해 설립한 공익법인으로, 성년 후견 및 시니어 지원, 공익법률지원 분야에서 독보적인 전문성을 인정받고 있다.

하나은행과 온율은 2019년에 취약계층을 위한 '범죄피해자지원 후견신탁'을 공동으로 수행하며 인연을 맺었으며, 이번 협약을 통해 사회적 취약계층인 장애인과 고령층 대상 자산관리 신탁 및 성년후견 제도를 활성화하기로 했다.

특히 양 기관은 장애인의 사후 자산을 안전하게 보호하고 체계적으로 관리하기 위한 유언대용신탁 상품 개발에도 협력할 예정이다. 하나은행은 이 상품을 통해 장애인 가족에게 위탁 자산이 안전하게 지급되도록 실질적인 법률·금융 안전장치를 마련할 계획이다.

더불어, 초고령 사회에 대비한 '장애인 포용 사회', '치매안심 사회'의 실현을 목표로, 성년후견과 신탁 제도의 대중화 및 이용 편의성 향상을 위해 세미나 개최와 공동 연구 추진에도 협력할 방침이다.

하나은행 관계자는 "이번 협약을 통해 고령층과 장애인 등 사회적 취약계층이 안전하게 자산을 보호받고, 후견 제도를 편리하게 이용할 수 있는 기반이 마련되기를 기대한다"며 "하나은행은 사회적 취약계층에 대한 포용적 금융 확산을 위해 다양한 지원 방안을 마련할 예정이다"라고 말했다.

한편, 하나은행은 지난해 8월 금융권 최초로 치매 전담 조직인 '치매안심 금융센터'를 신설하고 '치매안심 아카데미'를 운영하는 등 치매 단계별 맞춤형 금융 서비스를 제공하는 데 앞장서고 있다.

dedanhi@newspim.com