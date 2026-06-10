하나은행, 소상공인 1300곳 경영 지원

AI 핵심 요약beta
- 하나은행이 10일 소상공인 지원사업을 추진했다
- 11일부터 3주간 1300개 사업장을 모집했다
- 에너지기기·온라인 판로 개척 비용을 지원한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 하나은행은 소상공인의 경영 안정을 돕기 위해 에너지 기기 도입과 온라인 판로 개척을 지원하는 사업을 추진한다고 10일 밝혔다. 11일부터 3주간 신청자를 모집해 총 1300개 사업장을 선정할 계획이다.
고효율 에너지 기기 도입 지원은 전국 소상공인 1000개소를 대상으로 한다. 사업장당 최대 200만원 한도 내에서 에너지 효율 1~3등급 에어컨, 냉장고, 세탁기, 의류건조기, 공기청정기, 제습기 등의 구매 비용을 지원한다.
온라인 판로 개척 지원은 300개소를 선정해 온라인 시장 진출을 돕는다. 상품 디자인 개선과 판매 페이지 제작을 지원하는 온라인 플랫폼 입점, 방송 기획과 인플루언서 섭외를 돕는 라이브커머스, 크라우드펀딩 기획 및 페이지 구축 등 3개 분야로 구성된다.
신청은 하나은행 모바일앱 '하나원큐', 개인사업자 전용 채널 '하나더소호', 하나은행 홈페이지, 'Hana Power On' 플랫폼을 통해 가능하다. 은행은 신청 사업장의 사업성, 지속가능성, 지원 타당성 등을 종합 심사해 최종 지원 대상을 선정한다. 골목형 상점가 내 소상공인 중 온누리상품권 가맹점 등록을 완료한 사업자에게는 심사 시 우대 혜택을 적용한다.
romeok@newspim.com