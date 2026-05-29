하나은행, 제34회 자연사랑 어린이 미술대회 개최

AI 핵심 요약beta
- 하나은행이 29일 제34회 자연사랑 어린이 미술대회 개최를 밝혔다
- 이번 대회는 온라인 예선 후 9월 오프라인 본선을 진행한다
- 예선 출품작당 1000원을 적립해 환경보호에 기부하고 다양한 이벤트를 운영한다
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 하나은행은 제34회 자연사랑 어린이 미술대회를 개최한다고 29일 밝혔다.
1993년부터 이어져 온 이 대회는 기후에너지환경부, 문화체육관광부, 산림청, 서울시립미술관이 공식 후원하는 전국 규모 미술대회다. 올해는 '꿈지기가 된 어린이들이 미래의 지구별 소식을 전한다'는 콘셉트로 진행되며, 참가 어린이들은 '동식물 친구들의 숲속 파티'와 '초록 요정의 바다 여행' 중 하나를 선택해 자신의 상상력을 표현하게 된다.
대회는 8월 24일까지 공식 홈페이지를 통해 온라인 예선 접수를 받는다. 출품작과 그림을 그리는 어린이의 모습을 각각 촬영해 이미지 파일로 제출하면 되며, 회화 부문과 디지털 회화 부문으로 나뉜다. 9월 중에는 본선 진출 대상 200명을 선발해 오프라인 본선 대회를 개최할 예정이다.
하나은행은 예선 접수 작품 1건당 1000원을 적립해 자연환경 보호 활동을 지원하는 기부 프로그램을 운영한다. 얼리버드 이벤트, 환경의 날(6월 5일) 기념 접수 이벤트, 특정 번호 작품 접수 어린이에게 경품을 주는 럭키하나 이벤트, SNS 인증 이벤트 등 다양한 참여형 이벤트도 마련했다.
하나은행 관계자는 "어린이들의 순수한 시선과 상상력이 담긴 작품을 통해 미래 지구를 따뜻하고 건강한 모습으로 상상해보는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.
romeok@newspim.com