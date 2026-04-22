하나은행, 어린이 경제 뮤지컬 '제크의 요술지갑 '공연 첫 실시

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서울삼성학교 청각장애 아동 대상 첫 공연

올해 10월까지 총 35회 공연 예정, '배리어 프리' 공연도

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 =하나은행은 미래세대를 위한 프로그램인 어린이 경제 뮤지컬 '제크의 요술지갑' 공연을 실시한다고 22일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나은행은 미래세대 양성을 위한 사회공헌 프로그램인 '어린이 경제 뮤지컬' '재크의 요술지갑' 공연을 개최했다. 지난 21일 서울시 동작구에 위치한 '서울삼성학교'에서 청각장애 아동을 대상으로 올해 첫 공연의 막을 올리고, 이번 공연에 AI 자막 스마트 안경을 처음 도입해 공연과 동시에 송출되는 자막을 청각장애 아동들에게 제공함으로써 공연 몰입도를 높이고 있다. [사진=하나은행]2026.04.22 dedanhi@newspim.com

'재크의 요술지갑' 공연은 하나은행이 금융교육의 일환으로 2007년부터 19년째 이어오고 있는 국내 은행권 유일의 어린이 경제 뮤지컬 프로그램이며, '재크와 콩나무'를 모티브로한 저축·소비·나눔의 올바른 경제습관을 재미있게 익힐 수 있도록 도와준다.

올해 첫 공연은 지난 21일 서울시 동작구에 위치한 '서울삼성학교'에서 청각장애 아동을 대상으로 막을 올렸다. 특히, 하나은행은 이번 공연에 AI 자막 스마트 안경을 처음 도입해 공연과 동시에 송출되는 자막을 제공함으로써 공연 몰입도와 접근성을 강화했다.

올해부터는 '재크의 요술지갑' 공연 테마에 해외여행과 해외직구가 일상화된 금융 환경을 반영해 보다 재미있게 환율의 개념을 익힐 수 있도록 금융교육 주제를 확대했다.

하나은행은 이번 서울삼성학교에서의 첫 공연을 시작으로, 오는 10월까지 전국의 초등학교 및 단체를 직접 찾아가 총 35회의 공연을 실시할 예정이며, 올해도 전국 특수학교에서 청각·시각·발달장애 아동들을 위해 '배리어 프리' 버전 공연도 진행한다.

이날 '재크의 요술지갑' 공연에 참석한 서울삼성학교의 한 선생님은 "대극장에서만 볼 수 있었던 AI 자막 스마트 안경으로 청각장애를 가진 학생들이 공연에 더욱 몰입하여 경제 뮤지컬을 즐길 수 있었다"며 "어렵게 느낄 수 있는 경제·금융 교육을 쉽고 재미있게 배울 수 있게 해준 하나은행에 감사하다"고 말했다.

하나은행 ESG금융부 관계자는 "올해 AI 자막 스마트 안경 도입 및 금융교육 주제 확대 등 새로운 시도를 했다"며 "다양한 배경을 가진 모든 어린이들이 올바른 경제 습관을 가질 수 있도록 전국 어디든 금융 교육을 희망하는 곳에 찾아가 금융교육을 지원하겠다"고 밝혔다.

dedanhi@newspim.com