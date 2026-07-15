복지부, 권역응급의료센터 53개소 선정…중증·응급환자 치료 역량 강화

AI 핵심 요약beta
- 보건복지부는 15일 권역응급의료센터 53곳을 선정했다.
- 선정 기관은 11월 1일부터 2029년 10월 31일까지 운영한다.
- 복지부는 중증응급환자 최종치료 역량 강화를 추진했다.
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올해 11월부터 2029년 10월까지 유지
평가 후 역할 수행 미흡 시 '지정 취소'
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 중증·응급환자를 진료하는 권역응급의료센터 53개소가 선정됐다.
보건복지부는 오는 11월부터 2029년 10월까지 3년간 중증응급환자에 대한 응급의료 대응 기반 강화를 위해 권역응급의료센터 역할을 담당하게 될 의료기관 53개소를 선정했다고 15일 밝혔다.
권역응급의료센터 지정은 2026년 응급의료기관 재지정 평가 결과에 따라 진행됐다. 복지부는 권역응급의료센터를 운영하고자 하는 응급의료기관을 대상으로 공모 후 평가를 진행했다.
특히, 이번 평가는 중증응급환자 대응 역량 중심으로 응급의료 전달체계를 개편하려는 정책 방향에 따라 진행됐다. 권역응급의료센터 지정 또는 재지정을 신청한 각 응급의료기관에 대한 평가는 응급실의 시설·장비·인력뿐 아니라 의료기관 차원의 중증응급질환군에 대한 최종치료 기능을 충분히 갖추었는지를 중점적으로 평가됐다.
공모기간동안 신청서를 제출한 의료기관은 총 80개소다. 신청서 접수 이후 의료기관을 대상으로 법정 지정기준 충족 여부 등의 현장평가, 지역별 중증응급질환 최종치료제공률 등 정량평가와 향후 운영계획의 적절성 등 정성평가를 거쳤다. 최종적으로 평가 결과와 응급의료권역 등 지리적 여건을 고려하여 총 53개소를 선정했다.
지역적으로는 수도권이 기존 18개소에서 21개소로 3개소 늘었다. 비수도권은 기존 26개소에서 32개소로 6개소가 늘었다.
이번에 선정된 권역응급의료센터는 이후 중앙응급의료위원회 심의를 거쳐 오는 11월 1일부터 2029년 10월 31일까지 권역응급의료센터 역할을 담당하게 된다. 한편, 신규 선정된 12개 기관 중 시설·인력·장비 등의 보완이 필요한 기관은 조건부로 지정하고 내년 4월 30일까지 지정 요건 충족 여부 등을 확인하는 현장평가를 거쳐 최종 지정할 예정이다.
권역응급의료센터는 각 지역 내 응급의료체계에서 진료, 교육, 지역 내 협력체계 강화 등 다양한 역할을 수행하게 된다. 예를 들어 중증응급질환과 외상 등 필수의료 분야 응급환자 수용과 최종 진료 제공 외에도 지방정부, 119구급대, 지역 내 타 의료기관 등과 협력을 통한 지역 이송지침 개정·운영에도 적극 참여한다.
복지부는 오는 9월까지 이송체계 시범사업 모델을 전국적으로 확산·운영할 계획이다. 이 과정에서 권역응급의료센터의 적극적인 참여가 필요하다.
복지부는 이번에 선정된 권역응급의료센터가 지역 내 중증응급환자 진료와 이송체계에서 책임 있는 역할을 수행할 수 있도록 각종 평가제도와의 연계도 강화한다. 재지정 평가 시 제출한 운영계획서의 이행 여부와 지역 이송체계 내 역할 수행 실적 등을 매년 실시하는 응급의료기관 평가와 차기 재지정 평가와 연계할 계획이다.
아울러 상급종합병원 지정 기준 등 정부 내 보건의료 관련 정책에도 권역응급의료센터 운영 실적 등이 지속 연계되도록 한다. 역할 수행이 미흡하다고 평가되는 기관은 권역응급의료센터 지정 취소 등 필요한 조치도 검토할 예정이다.
정은경 복지부 장관은 "이번 권역응급의료센터 지정 확대를 통해 중증응급의료 대응체계가 전국적으로 강화될 것으로 기대한다"며 "중증응급환자에 대한 최종치료 역량을 중심으로 응급의료체계를 지속적으로 강화해 나가겠다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com