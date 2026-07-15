영양군, 생활밀착형 '농어촌버스 노선체계 개편' 본격 시동

AI 핵심 요약beta
- 영양군이 15일 농어촌 버스 노선 개편 용역을 시작했다.
- 빅데이터로 주민 이동·벽지 DRT·행복택시 연계를 논의했다.
- 내년 상반기 개편안 확정 후 하반기부터 본격 시행한다.
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[영양=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 영양군이 군민 중심의 '농어촌 버스 노선 체계 개편' 방안 마련에 본격 착수했다.
영양군은 15일 군청 대회의실에서 영양군 농어촌 버스 노선 체계 개편 용역 착수 보고회를 개최했다.
이번 용역은 인구 감소와 고령화 등 급격한 농촌 환경 변화에 대응하고 '농촌기본소득' 지급에 따른 주민들의 생활 패턴 변화를 적극 반영하기 위해 마련됐다.
이날 보고회에서는 영양군 대중교통의 현황과 문제점을 분석하고 ▲빅데이터 기반의 주민 이동 패턴 분석▲벽지·오지 지역의 수요응답형 교통(DRT) 및 행복 택시 연계▲농촌 기본 소득 활용 체계와 연동된 맞춤형 버스 노선 신설 및 조정 등 구체적인 연구 방향이 논의됐다.
오도창 영양군수는 "이번 노선 개편은 단순히 버스 길을 바꾸는 것을 넘어 군민들이 체감할 수 있는 생활 밀착형 교통 서비스를 구현하는 계기가 될 것"이라며 "데이터를 바탕으로 영양군 실정에 딱 맞는 효율적이고 지속 가능한 교통 체계를 구축해 군민들의 이동 편의를 획기적으로 높이겠다"고 말했다.
영양군은 이번 착수 보고회를 시작으로 주민 설명회와 전문가 의견 수렴 등 광범위한 의견 청취 과정을 거쳐 내년 상반기 중 최종 개편안을 확정하고 내년 하반기부터 본격적인 시행에 들어갈 예정이다.
nulcheon@newspim.com