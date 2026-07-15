삼척시, 삼표시멘트와 '지역상생 외식데이 상생협약' 체결

AI 핵심 요약beta
- 삼척시가 14일 삼표시멘트·사회단체협의회와 협약을 맺었다
- 지역상생 외식데이를 운영해 지역음식점 이용을 늘리기로 했다
- 삼척시는 홍보·지원하고 민관협력으로 상권회복을 추진한다
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[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척시는 지난 14일 삼표시멘트 삼척공장 2층 대강당에서 삼표시멘트 및 삼척시사회단체협의회와 함께 '지역상생 외식데이 상생협약'을 체결했다고 15일 밝혔다.
협약식에는 박상수 삼척시장과 배동환 삼표시멘트 대표이사, 유재용 삼척시사회단체협의회 이사장을 포함해 총 19명이 참석했다. 이들은 지역경제 활성화를 위한 상생의지와 골목상권 회복을 다짐했다.
이 협약에 따라 삼척시는 지역상생 외식데이의 활성화를 위한 행정적 지원과 홍보를 할 계획이며 삼표시멘트는 매월 2회 지정된 외식데이를 운영해 지역 음식점 이용을 장려하기로 했다.
또한 삼척시사회단체협의회는 기업의 지역사회 공헌활동을 홍보하고 서로의 발전을 위한 협력체계를 강화할 예정이다.
박상수 시장은 "이번 협약이 지역 상권에 활력을 불어넣고 소비 문화를 확산하는 계기가 되길 기대한다"며 "앞으로도 지역경제를 활성화하기 위한 민·관 협력사업을 지속 추진하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com